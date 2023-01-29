Bursa'da izinsiz kazı operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

BURSA (AA) - Bursa'nın İznik ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Boyalıca Mahallesi'ndeki bir tarlada izinsiz kazı yapılacağı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 27 Ocak'ta düzenlenen operasyonla E.G. (46) ve D.K'yi bölgede yakaladı.
Olay yerinde, jeneratör, hilti, 4 kazma, 4 kürek, 25 metre elektrik kablosu, 2 manivela çubuğu, demir şiş, balyoz ve 3 hilti ucu ele geçirildi.
Ekipler, şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından tarlanın sahibi H.A'yı (46) da gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.A. ile E.G. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, D.K. ise kontrol şartıyla serbest bırakıldı.