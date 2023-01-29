GÜNCELLEME - Bursa'da park halindeki araçlara çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

BURSA (AA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde park halindeki iki araca çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
K.Ö. yönetimindeki 16 AJN 927 plakalı otomobil, Ankara Yolu Caddesi'nde park halindeki kamyonet ile otomobile çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan sürücü K.Ö. araçta sıkıştığı yerden çıkarılarak Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, K.Ö'nün kullandığı otomobilin, sağ şeritte ilerlerken park halindeki araçlara doğru hızla yaklaştığı görülüyor.
Kazanın ardından otomobilin çarptığı kamyonetin elektrik trafosuna çarpmasıyla kamera görüntüsü kesiliyor.