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Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ: Uğur Kılınç, Grozdanov, Mehmet Hacıoğlu, Sercan Abanoz, Gunter, Nalobin (Metin Durmuş, Gökhan Çatal, Enaboifo, Cavalcante, Kadir Bircan)

Tokat Belediye Plevne: Ahmet Can Büyükgöz, Atakan Topal, Kaan Bülbül, Mustafa Cervatoğlu, Berkay Yavuz, Mehmet Fırat Kantarcıoğlu (Ali İhsan Heper, Sadık Efe Özbey, Hasan Balcıoğlu, Eren Kanlı, Onur Kaya, Egecan Avcıl)

Setler: 25-19, 25-13, 25-22

Süre: 76 dakika (25, 20, 31)





BURSA (AA) - Voleybol Axa Sigorta Efeler Ligi’nin 17. haftasında Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ, Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 yendi.

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