Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Sadettin Deneri, Öznur Tosun
Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ: Uğur Kılınç, Grozdanov, Mehmet Hacıoğlu, Sercan Abanoz, Gunter, Nalobin (Metin Durmuş, Gökhan Çatal, Enaboifo, Cavalcante, Kadir Bircan)
Tokat Belediye Plevne: Ahmet Can Büyükgöz, Atakan Topal, Kaan Bülbül, Mustafa Cervatoğlu, Berkay Yavuz, Mehmet Fırat Kantarcıoğlu (Ali İhsan Heper, Sadık Efe Özbey, Hasan Balcıoğlu, Eren Kanlı, Onur Kaya, Egecan Avcıl)
Setler: 25-19, 25-13, 25-22
Süre: 76 dakika (25, 20, 31)
BURSA (AA) - Voleybol Axa Sigorta Efeler Ligi’nin 17. haftasında Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ, Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 yendi.