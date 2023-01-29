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Atletizmde, Olimpik Deneme ve Milli Takım Seçme Yarışmaları rekorlarla tamamlandı

AA

Atletizmde, Olimpik Deneme ve Milli Takım Seçme Yarışmaları rekorlarla tamamlandı

BURSA (AA) - Atletizmde, Bursa'da düzenlenen Olimpik Deneme ve Milli Takım Seçme Yarışmaları tamamlandı.

Osmangazi Atletizm Salonu'ndaki organizasyona yaklaşık 600 atlet katıldı. Atletler 60 metre, 200 metre, 400 metre, 800 metre, 1500 metre, 3000 metre, 60 metre engelli, yüksek atlama, sırıkla atlama, uzun atlama ve üç adım atlama ile gülle atma kategorilerinde mücadele etti.


- Son günde 4 rekor kırıldı

Sporcuların milli takıma girmek ve derecelerini geliştirmek için mücadele ettiği organizasyon, rekorlarla tamamlandı.

Dün 1500 metre yarışında 4:26.69 dakikalık derecesi ile 1500 metrede 18 yaş altı Türkiye Salon rekorunu kıran Ayça Fidanoğlu, bugün 800 metre yarışında da 2:09.72 dakika koşarak 18 yaş altı Türkiye Salon rekorunu kırdı. Aynı yarışta Dilek Koçak da 2:06.64 dakikalık derecesi ile 20 yaş altı Türkiye Salon rekorunu kırdı.


- Eda Nur Tulum'dan bu yıl 3. rekor

400 metrede Nevin İnce 54.02 saniye koşarak 20 yaş altı Türkiye Salon rekorunu kırdı.

Önceki hafta iki rekora imza atan Eda Nur Tulum ise İnce ile aynı yarışta 54.22 saniyelik derecesi ile kendine ait olan 18 yaş altı Türkiye Salon rekorunu yeniledi.

Yarışmaların sonuçlarına göre, 11 Şubat'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek Balkan Atletizm Salon Şampiyonası için milli takım kadroları da belirlenecek.

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