Bursa'da ısı yalıtım malzemeleri bulunan iş yerindeki yangın söndürüldü

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BURSA (AA) - Bursa'da bir iş yerindeki ısı yalıtım malzemelerinin alev alması sonucu çıkan yangın söndürüldü.



Alınan bilgiye göre, Demirci Mahallesi Demirci Yolu Caddesi'nde inşaat ve yapı malzemeleri satan bir iş yerinin bahçesindeki trafodan kıvılcım çıktı.

Bir süre sonra kıvılcımlar nedeniyle iş yerinde bulunan ısı yalıtım malzemeleri alev aldı.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yaklaşık 3 metre yükselen alevleri 1 saatlik müdahalenin ardından söndürdü.



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