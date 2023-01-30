Bursa’da takla atarak yol kenarındaki araziye devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

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BURSA (AA) - Bursa’nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkarak takla atıp yol kenarındaki araziye devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza Akhisar - Alanyurt bağlantı yolunda meydana geldi. Aksihar Mahallesi’nden Organize Sanayi Bölgesi’nde doğru seyir halinde olan Adem A. idaresindeki 16 AUV 94 plakalı otomobil, virajı alamayınca kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çarparak takla atıp tarlaya uçtu. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis Bölümü’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kullanılmaz hale gelen otomobil, çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

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