Bursa Ticaret Borsası 17 milyar lirayı aşan tescil işlem hacmiyle rekor kırdı

BURSA (AA) - Bursa Ticaret Borsası (BTB), 17 milyar lirayı aşan tescil işlem hacmi ile 2022 yılında rekor kırdı.

BTB'den yapılan açıklamada, 2022 yılında, bir önceki yılın 12 aylık dönemine göre yüzde 110'luk artışla işlem hacminin 17 milyar 283 milyon lira olduğu belirtildi.

2022 yılında en çok işlem gören ürünlerin başında 4 milyar 7 milyon lira ile zeytin geldi, 2 milyar 663 milyon liralık işlem hacmi ile yaş sebze-meyve ikinci, 1 milyar 104 milyon lira ile mısır üçüncü sırada yer aldı.

Açıklamada işlem hacminin, BTB'nin yaklaşık 100 yıllık tarihindeki en yüksek işlem hacmi olarak rekor kırdığı vurgulandı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, "2022 yılında karşı karşıya kaldığımız tüm zorluklara rağmen üyelerimizin üstün gayret ve çalışmaları ile birlikte üretmeyi, kent ve ülke ekonomisine değer katmayı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.



- TÜRİB'in işlem hacmi 1 milyar lirayı aştı

Gıda güvenliği, küresel iklim krizleri ve jeopolitik risklere rağmen hız kesmeden üretime devam eden tarım sektörünün başarısının işlem hacmi rakamlarına yansıdığını belirten Başkan Matlı, tescil işlem hacminde elde ettikleri başarıyı Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Elektronik Ürün Senetleri (ELÜS) Piyasası'nda da gösterdiklerini açıkladı.

2019'da faaliyete geçen TÜRİB'in rakamlarına değinen Matlı, şunları kaydetti:

"2019 yılından itibaren faaliyete geçen TÜRİB’de Bursa Ticaret Borsası olarak emin adımlarla büyümeye devam ediyoruz. Yetkili acentesi ve A grubu büyük hissedarları arasında yer aldığımız TÜRİB ELÜS piyasasında, borsamıza kayıtlı yatırımcıların 2022 yılında gerçekleştirdiği 920 işlemde 198 milyon 447 bin kilogram ürünün alım ve satımı yapılırken, toplam 1 milyar 76 milyon liralık işlem hacmi ile üreticilerimizin bin bir emek ve alın teriyle ürettikleri ürünlerin gerçek değerini bulmasına katkı sağladık. Yatırımcıların 2022 yılında en çok işlem gerçekleştirdiği ürünler sırasıyla arpa, mısır, buğday, yulaf ve nohut oldu. TÜRİB sisteminin tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla yıl boyunca gerçekleştirilen çalışmaların sonucunda 2021 yılında 71 olan üye sayısını da yüzde 104 artırdık."

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