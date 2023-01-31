Bursa'daki okul öncesi eğitim kurumlarında ücretsiz yemek uygulaması 6 Şubat'ta başlıyor

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BURSA (AA) - Bursa'da, Milli Eğitim Bakanlığının uygulamaları kapsamında ücretsiz yemek hizmetinden yararlanan öğrenci sayısı 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci yarıyılı itibarıyla okul öncesi eğitim kurumlarının eklenmesiyle 70 bine çıkacak.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından taşımalı öğrencilere yönelik sağlanan ücretsiz yemek uygulamasının kapsamı genişletildi. Ücretsiz yemek uygulaması kapsamında 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci döneminden itibaren anaokulu ve ana sınıflarındaki tüm öğrencilere de ücretsiz yemek hizmeti sağlanacak. Bu sayede 81 ilde ücretsiz yemek hizmetinden yararlanan öğrenci sayısı 1,8 milyondan 5 milyona yükselecek.

Bursa'da taşımalı eğitim kapsamında ücretsiz yemek hizmetinden yararlanan öğrencilerle okul öncesinde eğitim gören 40 bin 645 öğrenci de 6 Şubat'tan itibaren ücretsiz yemek hizmetinden yararlanacak. Yürütülen çalışmalar kapsamında Bursa’da toplam 70 bin öğrenciye bu hizmet verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, şu ifadeleri kullandı:



"Milli Eğitim Bakanlığımızın liderliğinde, öğrencilerimizin eğitime erişimini artırmak ve öğrencilerimizin eğitim öğretimlerini en iyi şartlarda sürdürebilmelerini sağlamak için çalışmalarımızı tüm hızıyla yürütüyoruz. Yarınlarımızın ümidi evlatlarımızı; vatanını ve milletini seven, aklın ve bilimin ışığında milli ve manevi değerlerine sahip çıkan bireyler olarak yetiştirmek üzere özveri ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülkemizin evlatlarına eğitim alanında hizmet eden bizler, 'Türkiye Yüzyılı eğitimin yüzyılı olacak' bilinciyle çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.

Kentimizde taşımalı eğitim kapsamında 30 bine yakın öğrencimiz ücretsiz yemek hizmetinden yararlanıyor. Bakanlığımızca ücretsiz yemek uygulamasının kapsamı genişletilerek anaokulu ve ana sınıfındaki tüm öğrencilerimiz de bu kapsama dahil edildi. İkinci dönemin başlayacağı 6 Şubat'tan itibaren okul öncesi eğitim gören öğrencilerimize de ücretsiz yemek imkanı sağlayacağız. Bu kapsamda Bursa’da toplam 70 bin öğrencimiz ücretsiz yemek hizmetinden yararlanacak. Öğrencilerimizin faydalanacağı ücretsiz yemek uygulaması kapsamında meslek liselerimiz de bu süreçte görev alacaklar. Okullarımızda döner sermaye kapsamında öğrencilerimiz tarafından hazırlanan yemekler, beslenme desteği olarak öğrencilerimize ücretsiz sunulacak. Meslek liseli öğrencilerimiz bu kez okul öncesinde eğitim gören kardeşleri için üretecekler. Eğitim içi bu dayanışma ve iş birliği bizleri de ziyadesiyle memnun etmektedir."

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