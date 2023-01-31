Mudanyalı mübadil torunları atalarının asırlık hatıralarını yaşatıyor

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BURSA (AA) - Türkiye ile Yunanistan arasında 30 Ocak 1923'te imzalanan Nüfus Mübadelesi ile ana vatanlarına dönerek Bursa'nın Mudanya ilçesine yerleşen mübadillerin asırlık kültürel mirası torunları tarafından yaşatılıyor.

Mudanya Lozan Mübadilleri Derneği Başkanı Hüseyin Türker, AA muhabirine, üçüncü kuşak mübadil olduğunu ve mübadil kültürün tanıtımı için çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

2005 yılında kurdukları derneğin şu anda yaklaşık 200 üyesinin bulunduğunu belirten Türker, 2021'de açtıkları Mübadele Evi'nde atalarına ait eşyaları ve fotoğrafları sergilediklerini anlattı.

Türker, "Bizler mübadele torunları olarak burada yaşayan mübadilleri belirlemek, mübadele arşivi yapmak, kültürümüzü yaşatmak ve mübadeleyi tanıtmaya yönelik çalışmalar yürütüyoruz." dedi.

Yaptığı araştırmalar sonucunda, mübadillerin ilerleyen zamanlarda öğrenci ve devlet memuru olabildiklerini, spor ve müziğe yetenekleri sayesinde ise Mudanya'da kültürel faaliyetlerin oluşumuna katkı sağladıklarını dile getiren Türker, "Buradan giden Rumların bıraktığı ve bizlerin getirdiği müzik aletleriyle 1924'te şehir bandosu ve aynı tarihte Mudanyaspor kurulmuş. O zamanlarda mübadiller müzik ve sporla uğraşıyorlardı. Bizim kültürel etkinliklerimiz çok fazladır." diye konuştu.

Türker, Türkiye'de yaşayan mübadil torunlarının, dedelerinin ve babalarının doğduğu topraklara vizesiz gidip görmek istediklerini sözlerine ekledi.

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