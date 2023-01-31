Minik Mert, altında bezi, paspas sopasından halteriyle büyüklerin motivasyon kaynağı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Minik Mert, altında bezi, paspas sopasından halteriyle büyüklerin motivasyon kaynağı

AA

Minik Mert, altında bezi, paspas sopasından halteriyle büyüklerin motivasyon kaynağı

BURSA (AA) - MUSTAFA YILMAZ - Bursa'da eski milli halterciler Ümmühan Uçar Bilgin ve Erol Bilgin'in 2 yaşındaki çocukları Mert, antrenör annesiyle geldiği salonda altındaki beziyle paspas sopasından halterini kaldırıyor.

Annesiyle Yıldırım Belediyesi Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'ndeki halter salonuna her gün gelen Mert Bilgin, bir süre sonra spor yapan ağabey ve ablalarını taklit etmeye başladı.

Antrenör annesinin sporculara verdiği direktifleri ve öğrettiği teknikleri dikkatle izleyen Mert, bir süre sonra kendisi de halter kaldırmak istedi. Halterdeki hareketlerle eğlenceleri anlar yaşayan Mert, sporcuların da neşe kaynağı oldu.


- Paspas sopası halteri oldu

Ağırlık kaldırmasın diye paspas sopası ve plastiklerden kendisine özel yapılan halterle kaldırış yapan minik Mert, hem eğlenceli hem de hırslı halleriyle dikkati çekiyor.

Çevresine verdiği enerjiyle kendisinden büyük sporcular için de motivasyon kaynağı olan Mert, oyun alanına çevirdiği halter salonunda canı sıkıldıkça halter kaldırıyor.

Türk sporunun efsanelerinden Naim Süleymanoğlu'nun adını taşıyan tesiste serbestçe dolaşan ve sporcularla iletişim halinde olan küçük Mert'in altındaki bezle yaptığı kaldırışlar ve sonrasında yaşadığı sevinç herkesi eğlendiriyor.

Dikkati sayesinde teknikleri büyük beceriyle uygulayan Mert, halter sporunda geleceğin efsanelerinden olmaya şimdiden aday olduğunu gösteriyor.

Ablası 8 yaşındaki Zeynep Hira da Mert gibi halterde kendini geliştirmeye çalışıyor.


- Annesinin işi, çocuklarının eğlencesi oldu

Eski milli halterci ve antrenör anne Ümmühan Uçar Bilgin, AA muhabirine, 8 yaşındaki kızı ve 2 yaşındaki oğluyla her gün işe gidip geldiğini söyledi.

Çocuklarının sporla iç içe olmasının hem gelişimlerine hem de sosyal yaşamlarına katkı sağladığını belirten Bilgin, çalışan bir anne olarak da çocuklarıyla ilgilenmenin zor olduğunu aktardı.

Anne ve babasının milli sporcu olmasının çocukları da şimdiden etkilediğini vurgulayan Bilgin, "Sekiz yaşında kızım, iki yaşında oğlum var. Onlarla birlikte iş yerine gelip gidiyorum. Onlar da halter sporunu çok seviyorlar. Kızım zaten küçük yaşta başladı, sıçramayla, kendine uygun ağırlıklarla. O şekilde ağabeylerinden, ablalarından gördüğü tekniklerle devam etti." diye konuştu.

Çocuklarının halter sevgisinden bahseden Bilgin, şunları kaydetti:

"Mert de anne karnındayken haltere gelip gitti aslında. Doğduğu günden beri o da halterde, o da kendine uygun ağırlıklarla temizlik paspası sopalarıyla ağabeylerinden, ablalarından gördüğü şekilde halter kaldırmaya başladı. Halteri de çok seviyor, evde bile sürekli paspas sopasıyla halter kaldırır Mert. Bu şekilde ben de çalışan bir anne olduğum için onlar da yanımda gelip gidiyorlar, birlikte çalışıyoruz."

Küçük yaşta bir çocuğun annesiyle iş yerine gidip gelmesinin zorluklarının altını çizen Bilgin, şöyle devam etti:

"Çocuklarım da bana ve haltere uyum sağladı. Buradaki abla ve ağabeylerine uyum sağladılar. Hatta benim Mert'i gördüklerinde büyükleri imreniyor, 'o kaldırıyorsa biz nasıl kaldıramayız' diye. Yani 2 yaşında olmasına rağmen büyüklerine örnek oluyor. Umarım benim de çocuklarım hem babası, hem annesi, hem de ismini dünyaya duyurmuş Naim Süleymanoğlu gibi büyük bir sporcu olurlar, iyi yerlere gelirler. Zeynep ve Mert zaten bizim öğretmememize rağmen kendileri uyguladılar teknikleri, gördüklerini. Mesela ben hiçbir zaman onlara 'şöyle yap, böyle yap' demedim. Zaten Mert'e neyi öğretebiliriz ki şu anda? Kendi gördüğünce yapıyor çocuk. Kendim de halter branşını yaptığım için mesela kendi çocuklarıma baktığım zaman eğer disiplinli bir şekilde ve spor hayatlarını devam ettirirlerse neden bir Naim Süleymanoğlu, bir Halil Mutlu, Nurcan Taylan, bir Erol Bilgin, bir Ümmühan Uçar Bilgin olmasınlar diye düşünüyorum."


- Abla ve ağabeyleri de Mert ile çalışmanın mutluluğunu yaşıyor

Halter sporuna yeni başlayan Dilara Coşkun, salonda Mert ile çalışmanın onları mutlu ettiğini söyledi.

Haltere başlayalı 6 ay olmasına rağmen Bursa birinciliği bulunduğunu ve motivasyonunda Mert'in de rolü olduğunu aktaran Dilara, şöyle konuştu:

"Salonu çok güzeldi. Bir de Mert'i gördüm. İki yaşındaki çocuk halteri kaldırıyordu. Ben daha çok heyecanlandım 'denesem mi, yapsam mı' diye. Biz ne yaparsak Mert de aynısını yapıyordu. O daha çok güzeldi. İki yaşındaki çocuğun yapması mucize gibi bir şey, bu çocuk yapıyorsa ben niye yapamayayım? Başladıktan sonra çok güzel devam etmeye başladım haltere. Her gün gelmeye başladım. Antrenör olmayı düşünüyorum. O da benim için çok güzel bir şey olacak. Mert'i de çok seviyorum. Mert her şeyden daha çok ilgimi çekti bu sporda."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mudanyalı mübadil torunları atalarının asırlık hatıralarını yaşatıyor
YEREL HABERLER Mudanyalı mübadil torunları atalarının asırlık ...
İnegölspor Teknik Direktörü Bahaddin Güneş, kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER İnegölspor Teknik Direktörü Bahaddin Güneş, kalp ...
Şenol Güneş´in teknik direktör kardeşi Bahaddin Güneş, kalp krizi geçirdi
YEREL HABERLER Şenol Güneş´in teknik direktör kardeşi Bahaddin ...
(Görüntülü)BAKIRKÖY&#039;DE TEKMELİ YUMRUKLU YOL KAVGASI
YEREL HABERLER (Görüntülü)BAKIRKÖY'DE TEKMELİ YUMRUKLU YOL ...
Bursa'daki okul öncesi eğitim kurumlarında ücretsiz yemek uygulaması 6 Şubat'ta başlıyor
YEREL HABERLER Bursa'daki okul öncesi eğitim kurumlarında ücretsiz ...
Harmancık'ta şiddetli yağışlarda taşan dere ıslah edilecek
YEREL HABERLER Harmancık'ta şiddetli yağışlarda taşan dere ıslah ...
Bursa'da takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da takla atan otomobilin sürücüsü ağır ...
(Görüntülü) EHLİYETSİZ SÜRÜCÜNÜN KULLANDIĞI OTOMOBİL BAHÇE DUVARINA ÇARPTI: 4 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) EHLİYETSİZ SÜRÜCÜNÜN KULLANDIĞI OTOMOBİL ...
Şarkıcı Tuğba Yurt Bursa'da konser verdi
YEREL HABERLER Şarkıcı Tuğba Yurt Bursa'da konser verdi
EHLİYETSİZ SÜRÜCÜNÜN KULLANDIĞI OTOMOBİL BAHÇE DUVARINA ÇARPTI: 4 YARALI
YEREL HABERLER EHLİYETSİZ SÜRÜCÜNÜN KULLANDIĞI OTOMOBİL BAHÇE ...
Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil bahçe duvarına çarptı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil bahçe ...
(Görüntülü) BURSA - DEREYE DÜŞEN OTOMOBİLDEKİ 2 KADIN YARALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BURSA - DEREYE DÜŞEN OTOMOBİLDEKİ 2 ...
Dereye düşen otomobildeki 2 kadın yaralandı
YEREL HABERLER Dereye düşen otomobildeki 2 kadın yaralandı
(Görüntülü)ULUDAĞ&#039;DA KAYAKÇILARA SİS ENGELİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)ULUDAĞ'DA KAYAKÇILARA SİS ENGELİ
Uludağ´da kayakçılara sis engeli
YEREL HABERLER Uludağ´da kayakçılara sis engeli
Geçen yıl Bursa'da sigara bırakma polikliniğine başvuran 460 kişi sigarayı bıraktı
YEREL HABERLER Geçen yıl Bursa'da sigara bırakma polikliniğine ...
"Bursa 20. Kitap Fuarı" 11 Şubat'ta kapılarını açacak
YEREL HABERLER "Bursa 20. Kitap Fuarı" 11 Şubat'ta kapılarını açacak
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, nefesli çalgılarla dinleyicileriyle buluşacak
YEREL HABERLER Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, nefesli ...
Bursa Ticaret Borsası 17 milyar lirayı aşan tescil işlem hacmiyle rekor kırdı
YEREL HABERLER Bursa Ticaret Borsası 17 milyar lirayı aşan tescil ...
Bursa’da takla atarak yol kenarındaki araziye devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Bursa’da takla atarak yol kenarındaki araziye ...
Türkiye atletizmi kazandığı ivmeyi zirveye çıkan sporcularla sürdürmeye çalışacak
YEREL HABERLER Türkiye atletizmi kazandığı ivmeyi zirveye çıkan ...
(Görüntülü) METRO İNŞAATI NEDENİYLE KAZILAN ÇUKURA DÜŞEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) METRO İNŞAATI NEDENİYLE KAZILAN ÇUKURA ...
Bursa'da metro hattı yapımı için kazılan çukura düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da metro hattı yapımı için kazılan çukura düşen ...
Metro inşaatı nedeniyle kazılan çukura düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Metro inşaatı nedeniyle kazılan çukura düşen ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.