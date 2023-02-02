Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

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BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferlerinden bazıları yapılamayacak.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve aynı saatteki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), saat 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle saat 08.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferi de yapılamamıştı.

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