Orhaneli'de çalıntı otomobille bahçe teli hırsızlığının şüphelileri yakalandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çalıntı otomobille bahçe teli hırsızlığı yaptığı öne sürülen 2 zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, şüpheliler B.A. ve F.A, Orhaneli'nin 300 Evler Mahallesi'nde M.Ç'ye ait 16 SJZ 34 plakalı otomobili çalıp ilçe merkezine geldi.

Burada da bir firmaya ait bahçe tellerini araca yüklemeye çalışan 2 şüpheli, bekçiler tarafından fark edildi. Kaçmaya başlayan zanlılar, polis ve bekçilerin takibi sonucu Doğancı Mahallesi'nde yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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