Bursalı bestekar Erdinç Çelikkol'un cenazesi toprağa verildi

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BURSA (AA) - Bursa'da 85 yaşında hayatını kaybeden bestekar ve koro şefi Erdinç Çelikkol, son yolculuğuna uğurlandı.

Çelikkol'un naaşı, Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü önünde düzenlenen törenin ardından Ulu Cami'ye getirildi.

Cami bahçesindeki törene, Çelikkol'un eşi Neriman Çelikkol ve çocukları ile AK Parti Bursa milletvekilleri Osman Mesten ve Refik Özen, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, siyasi partilerin il ve ilçe yöneticileri ile çok sayıda kişi katıldı.

Erdinç Çelikkol'un cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Pınarbaşı Mezarlığı'nda defnedildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarında bir dönem görev alan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bursa Klasik Türk Müziği Korosunda şeflik yapan Çelikkol'un, "Gel gönlümü yerden yere vurma güzel ne olursun", "Sana bakıp karardım artık biraz ben dedim", "Bundan sonra" eserleri de dahil 300'den fazla bestesi bulunuyor.

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