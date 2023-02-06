Frutti Extra Bursaspor, ULEB Avrupa Kupası maçının gelirini depremzedelere bağışlayacak

Hangi illerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

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BURSA (AA) - Frutti Extra Bursaspor Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu'nda 8 Şubat Çarşamba günü evinde Fransa temsilcisi JL Bourg ile yapacağı maçtan elde edilecek hasılatı depremzedeler için bağışlayacak.

Kulübün sosyal medya hesabından, Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle "Geçmiş olsun Türkiye" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Çarşamba günü saat 20.00'de JL Bourg en Bresse ile evimizde oynayacağımız 7Days Eurocup (Basketbol ULEB Avrupa Kupası) maçının tüm bilet hasılatı depremzedelerimiz için bağışlanacaktır. Ayrıca maç günü Tofaş Spor Salonu'na yardım toplama çadırı kurulacak olup toplanan yardımlarınız depremzedelerimize ulaştırılacaktır." ifadelerine yer verildi.





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