Mudanya’da başlatılan afet yardım kampanyasına destekler sürüyor

BURSA (AA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde Cafer Yener Okul Aile Birliği önderliğinde, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremin ardında afetzedelerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için başlatılan yardım kampanyasına, vatandaşlar yoğun katılım sağladı.

Vatandaşlar tarafından yardım kampanyası için kullanılmamış kıyafetler, gıda, battaniye ve kişisel hijyen malzemeleri gibi deprem bölgesinde kullanılacak yardım malzemeleri, Cafer Yener İlkokulu’na getirilerek, gönüllülerce tasnif edilip paketlendi.

Başlattıkları yardım kampanyası hakkında AA muhabirine konuşan Cafer Yener Okul Aile Birliği Başkan Yardımcısı Tuğçe Cerlek, vatandaşlarının yoğun katılımdan memnun olduklarını dile getirdi.

Kampanyanın Çarşamba gününe kadar süreceğini belirten Cerlek, "Burada ihtiyaç sahibi insanlara yardım kolileri hazırlıyoruz. Yollayacağımız yardım kolilerinin içerisinde bebek bezi, hijyen ürünleri, erzak, kıyafet ve battaniye var. Kampanyamızın duyurursun daha yeni yapmamıza rağmen yoğun bir katılım oluştu. Bu kadar İnsanın seferberliği beni çok onure etti." ifadelerini kullandı.

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