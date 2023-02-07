Bursa'dan deprem bölgesine giden yardım tırı sayısı 100'ü buldu

BURSA (AA) - Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremler nedeniyle Bursa'dan afet bölgesine yardımlar sürüyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen yardım toplama merkezi TÜYAP Fuar Alanı, vatandaşların akınına uğruyor. Tırlara yüklenen malzemeler, bekletilmeden afet bölgesine ulaştırılıyor.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremde vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifa diledi.

Son yüzyılın en büyük afetinin yaşandığını belirten Gürkan, "Büyükşehir Belediyemiz ve diğer ilçe belediyelerimiz olmak üzere dünden itibaren, şu an itibariyle 93 tırımız yola çıktı. 100'den fazla tırı bugün tamamlamış olacağız. Neredeyse 100'e yakın da iş makinemiz ve bunlarla alakalı yardımcı ekiplerimiz olarak yola çıkmış oldular. Bursa'dan 646 personel, 116 tane araç sadece AFAD gönderdi ve bunun akabinde İl Sağlık Müdürlüğümüz de 100'den fazla hekimimizi ve yardımcı sağlık personelini ve iki kamyondan fazla da ilacı o bölgeye sevk ederek destek olmaya çalışıyor." diye konuştu.

- "Depremzedelerin ihtiyacı olan malzemelerin toplanmasında ciddi bir çaba içindeyiz"

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da ülke olarak, özellikle doğal felaketlerin olduğu her dönemde birlik ve beraberlik içinde hareket ettiklerini belirtti.

Bu birlik ve beraberliğin çok önemli olduğunu vurgulayan Burkay, şöyle konuştu:

"Özellikle bölgenin ihtiyacı olan, başta battaniye, ısıtıcı ve gıda olmak üzere birçok yardım malzemesi merkezimize getiriliyor. Bunlar tırlara yüklenip afet bölgesine gönderiliyor. Bursa Ticaret Sanayi ve Odası olarak kurmuş olduğumuz kriz masası, iş dünyasının bu konudaki yardımlarını yönlendirmede çok etkin çalışıyor. İş dünyasından isteğimiz mutlaka ihtiyaca uygun malzemelerin toplama merkezlerine getirilmesi ve bunların tamamının sıfır ve paketli olması."

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Süleyman Çelik ise ülke olarak yaşanan bu acının herkesi derinden yaraladığını, 10 ili etkileyen deprem nedeniyle 85 milyonun tek yürek olduğunu vurguladı.

Çelik, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgeye intikal eden 410 personelle 104 aracın, şu an deprem bölgesinde faal halde olduğuna değinerek, "Gün birlik günü, birlik olma zamanı. Gıda maddesi, içecek, çocuk bezi, giysiler olmak üzere 100 civarında tırı doldurarak gönderdik. Böyle de devam edecek. Allah'a hamdolsun biz bu birlik ve beraberliğimizi koruyup kolladığımız sürece bizim sırtımız yere gelmez. Yaralarımızı en kısa zamanda saracağız." diye konuştu.





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