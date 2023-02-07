Depremden etkilenen koruma altındaki bazı çocuklar Bursa'da misafir edilecek

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BURSA (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bölgedeki kuruluşlarında kalan bazı çocukların Bursa'ya getirileceği bildirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölgedeki bağlı kuruluşlarda kalan çocukların, depremin olumsuz etkilerinden arındırılmak üzere diğer illere yerleştirilmeye başlandığı hatırlatıldı.

Bu kapsamda Bursa'da ağırlanacak çocuklar için sürecin başlatıldığı belirtilen açıklamada, "Çocuklarımız kuruluşlarımızda misafir edilecek olup tüm temel ihtiyaçları başta olmak üzere psiko-sosyal destek hizmeti sunulacaktır. Çocuklarımızın tüm temel ihtiyaçları devletimiz tarafından karşılanacak olup herhangi bir destek ihtiyacı bulunmamaktadır. Afet bölgesine yardım etmek isteyenler Bursa Valiliğimizce belirlenen bağış depolarına yardımlarda bulunabilirler." ifadesine yer verildi.



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