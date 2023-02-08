Bursa'da kaçak silah imal edip satan zanlı yakalandı

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BURSA (AA) - Bursa'da ruhsatsız tabanca imal edip sattığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, H.B'nin (44) kaçak silah imal edip sattığı yönünde bilgi aldı.



Bu kişiyi bir süre takibe alan ekipler Gürsu ilçesi Zafer Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.

Buradaki aramalarda 8 kurusıkıdan bozma ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 6 tabanca gövdesi, 15 tabanca şarjörü, 1 AK-47 şarjörü, 730 tabanca fişeği, 230 AK-47 fişeği ile tabanca tamirat ve yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.B. emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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