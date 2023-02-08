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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa iş dünyasından afet bölgesine 15 tır yardım gönderildi

AA

Bursa iş dünyasından afet bölgesine 15 tır yardım gönderildi

BURSA (AA) - Bursa'daki bazı organize sanayi bölgeleri, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından düzenledikleri yardım kampanyaları kapsamında bölgeye 15 tır malzeme gönderdi.

Bursa Organize Sanayi Bölgesi (BOSB), deprem bölgesine kuru gıdadan suya, battaniyeden eldivene, ısıtıcılardan tıbbi malzemelere kadar depremzedelerin kullanabileceği 9 tır ihtiyaç malzemesi ulaştırdı. Ayrıca, bir araçla 6 personelden oluşan BOSB Arama Kurtarma Ekibi de enkazlarda göreve başladı.

BOSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Durmaz, yaptığı açıklamada, yaşanan büyük felaketin yaralarının hep birlikte sarılacağını belirterek "Tüm sanayicilerimizin katkılarıyla ilk grup yardım malzemeleri bölgeye gönderildi. El birliği halinde desteğimiz devam edecek. İlerleyen günlerde ayni ve nakdi yardımlarımızı sürdüreceğiz. BOSB ve BOSİAD olarak AFAD ile koordineli çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah daha kalıcı destek için çalışmalarımız olacak." ifadelerini kullandı.

- NOSAB'dan 4 tır yardım malzemesi

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) ile Nilüfer Sanayici ve İş Adamları Derneği (NİLSİAD) de bölgeye 4 tır yardım malzemesi yolladı.

NOSAB ve NİLSİAD’ın deprem bölgesine gönderdiği ilk grup yardım malzemeleri arasında başta su ve konserve hazır gıdalar olmak üzere çadır, çadır içi soba, cep ısıtıcıları, kışlık kıyafetler, yorgan ve battaniye ile ilk yardım malzemeleri bulunuyor.

NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı ve OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Erol Gülmez, bölge sanayicilerinin katkılarıyla şimdiye kadar Adana ve Gaziantep'e 4 tır ihtiyaç malzemesi gönderdiklerini bildirerek "Yardımseverler bağış yapmaya devam ediyor. Eşyalar yüklendikçe AFAD ile koordineli şekilde yeni tırlar yola çıkıyor. Hatay ve Kahramanmaraş'a gidecek tırları da bugün çıkarmayı planlıyoruz. Deprem bölgesindeki kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

- DOSAB'dan gıda, giyim ve temel ihtiyaç malzemeleri desteği

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) de ısıtıcı, jeneratör, LPG tüpleri, ekmek, su, çocuk montları, bot, bisküvi, konserve, hazır gıda, süt, bebek bezi ve bebek maması gibi gıda, giyim ve temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan 2 tırı afet bölgesine çıkardı.

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı ve DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için el ele verdiklerini kaydederek "TÜGİAD ve DOSABSİAD üyelerimizin büyük desteğiyle toplanan ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı tırları deprem bölgesine uğurladık. Gün, birlik olma günüdür. Üyelerimizin katkılarıyla yardımlarımızı deprem bölgesine hızlı şekilde ulaştırmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Çevikel, toplanan yardımların bekletilmeden kamyonetlerle bölgeye gönderildiğini sözlerine ekledi.

- BESAŞ'tan 220 bin ekmek ve 22 ton meyve gönderildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BESAŞ ve Tarım Peyzaj AŞ de depremzedeler için seferber oldu. İlk günden beri BESAŞ'ın bölgeye oluşturduğu ekmek sayısı 220 bini bulurken Tarım ve Peyzaj AŞ ise yaklaşık 22 ton kış meyvesini Gaziantep'e gönderdi.

BESAŞ Ekmek Fabrikası son 24 saatte 140 bin ekmek taşıyan 3 tırı Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerine ulaştırdı. BESAŞ tarafından Muş, Niğde ve Aksaray'dan temin edilen 80 bin ekmek de İslahiye ve Nurdağı'na ulaştırıldı. BESAŞ'ın depremzedelere ulaştırdığı ekmek sayısı 220 bini buldu.

Tarım Peyzaj AŞ yönetimindeki Hikmet Şahin Kent Hali'nden Hal Derneği işbirliğinde temin edilen elma, mandalina, portakal ve nardan oluşan 22 ton meyve, İslahiye ve Nurdağı'ndaki depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı. Tarım Peyzaj AŞ Genel Müdürü Semih Polat, bir tırın daha hazırlandığını ve toplamda 45 ton meyveyi bölgeye ulaştırmış olacaklarını bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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