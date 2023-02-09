Bursa'da yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan kişi ekiplerce kurtarıldı

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BURSA (AA) - Bursa'da yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan bir kişi jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Merkez Nilüfer ilçesi Güngören Mahallesi'ndeki bir maden ocağında bekçi olarak görev yapan E.Ö. (57) yoğun kar yağışından yolların kapanması nedeniyle mahsur kaldı.

Ailesinin durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve diğer kurumlardan oluşan 24 kişilik ekip sevk edildi.

E.Ö, yaklaşık 9 saatin ardından bulunduğu yerden jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen E.Ö, kontrol amaçlı Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.



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