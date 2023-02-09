Bursa ve çevre illerden deprem bölgesine yardımlar sürüyor

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BURSA (AA) - Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Kütahya ve Bilecik'te Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle başlatılan yardım kampanyaları sürüyor.

Bursa Teknik Üniversitesinde (BTÜ) personel ve öğrencilerin işbirliğiyle Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı B Blok fuaye alanında toplanan elektrikli ısıtıcı, mont, ayakkabı, polar, yastık, jeneratör, ekmek, su, konserve ve hazır gıda gibi ürünlerin yer aldığı malzemeler deprem bölgesine gönderilmeye başlandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) açıkladığı öncelikli ihtiyaç listesi doğrultusunda teminlerin devam ettiği BTÜ'de, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile koordinasyonlu çalışmalar da yürütülüyor.

Harmancık ilçesinde ise Halk Eğitimi Merkezi kursiyerleri, usta öğreticileri ve kadınlar tarafından afetzedelerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kışlık giysi dikiliyor.

Çocuklar ve yetişkinlere uygun bere, şal, atkı, battaniye ve eldiven üretiminde 17 makineyle 37 gönüllü çalışıyor. Hazırlanan ürünlerden bir bölümü Harmancık Kaymakamlığının koordinesinde Gaziantep ve Kahramanmaraş'a gönderildi.

- Eskişehir

Eskişehir Valiliği Koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personel ve yakınları tarafından toplanan su, gıda ve ihtiyaç malzemesi 4 tıra yüklenerek Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ile Malatya'ya gönderildi.

Hatay'da ihtiyaç halinde başka bölgelere ikmalinin sağlanması için 2 otobüs görevlendirildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından depremden etkilenen vatandaşlara ulaştırılmak üzere Hatay'a bir tır içme suyu sevk edildi.

Arama kurtarma faaliyetlerinde görev yapmak için Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığından 50, İtfaiye Dairesi Başkanlığından 16, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığından arama kurtarma ve AFAD eğitimli gönüllü 4'ü antrenör olmak üzere 70 personel deprem bölgesine gitti.

Vatandaşların ulaştırdığı ve Odunpazarı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından sağlanan erzak, ihtiyaç malzemeleri ve ekipmandan oluşan 4 tır daha yola çıktı. Yardım kampanyası kapsamında deprem bölgesine toplam 17 tır ulaştırıldı.

- Balıkesir

Balıkesir'de gönüllü vatandaşlar, Valilik ve Büyükşehir Belediyesinin koordinesinde kent merkezindeki 75. Yıl Gençlik Merkezi, Avlu Kongre ve Kültür Merkezi, Kent Konseyi ve Balıkesir Afet Koordinasyon Merkezi'nde (BAKOM) bir araya geldi.

Malzemeleri yaş grubu ve cinsine göre ayıran gönüllüler, koli ve poşetlere istifliyor. Daha sonra tırlara yüklenen malzemeler, deprem bölgesine gönderiliyor.

İlçelerden de yardımlar toplanmaya devam ediyor.

Ayrıca, Bigadiç ilçesinin 80 mahallesinde bulunan fırınlarında deprem bölgesi için ekşi mayalı köy ekmekleri pişirildi.

Bigadiçli kadınlar, Bigadiç Belediyesi tarafından tedarik edilen unları mayalayıp fırınlarda ekşili köy ekmeği hazırlıyor.

Belediye Başkanı İsmail Avcu, "Kar, soğuk demeden sabah saatlerine kadar köy fırınlarında deprem bölgelerine çuvallarla ekmek pişirerek toplanma merkezimize ulaştırıyorlar. Şu ana kadar 25 bin köy ekmeğimizi deprem bölgelerine göndermek üzere yola çıkardık. Kadınlarımız köy fırınlarında ekmekleri pişirmeye devam ediyorlar. Kadınlarımızdan Allah razı olsun." diye konuştu.

- Kütahya

Kütahya Valiliği koordinesinde başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan battaniye, mont, soba ve temel yaşam malzemeleri 110 tır ve kamyonla depremzedelere ulaştırıldı.

Vali Vekili Mustafa Güney, yaptığı açıklamada, kentin çeşitli noktalarında oluşturulan ayni yardım kabul merkezlerine getirilen yardım malzemelerinin kurum çalışanları ile gönüllüler tarafından tasnif edilerek kolilendiğini ve tırlara yüklendiğini söyledi.

İlk depremden itibaren başlatılan çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini, vatandaşların çok güzel bir dayanışma örneği sergilediğini belirten Güney, "Valilik koordinesi dışında ilimizdeki bazı sivil toplum kuruluşları ile çeşitli gruplar da depremzedeler için yardım tırları gönderdi." dedi.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık da belediye hizmet binası girişinde oluşturdukları yardım kabul merkezinde ibretlik hikayelerle karşılaştıklarını, vatandaşların seferber olduğunu ifade etti.

- Bilecik

Bilecik Valiliği ve Bilecik Belediyesi koordinesinde başlatılan yardım kampanyası devam ediyor. Vatandaşlar kıyafet, gıda, battaniye ve kişisel hijyen malzemeleri başta olmak üzere deprem bölgesinde kullanılacak yardım malzemelerini belirlenen noktalara getiriyor.

Toplanan yardımlar, Atatürk Spor Salonu ile Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel ile gönüllü vatandaşlar tarafından battaniye, çocuk bezi, ısıtıcı, mama, bot, giysi ve su gibi yardım malzemeleri ayrılarak kolilere istifleniyor. Tırlara yüklenen malzemeler, deprem bölgesine gönderiliyor.

Valilikten yapılan açıklamada, 470 personel ve 81 araç, 36 iş makinesi, 37 tır, 19 bin 522 battaniye, 1300 ısıtıcı, soba, tüp, 159 bin 112 adet su, 82 bin 474 giysi, 29 bin 916 hijyen seti, 16 ambulans ve UMKE ile 2 cenaze nakil aracının bölgeye gönderildiği ve 6 milyon lira nakdi yardım yapıldığı kaydedildi.

İlçelerde ise kaymakamlık ve belediyelerde yardım kampanyalarının devam ettiği bildirildi.

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