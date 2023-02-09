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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa belediyeleri deprem bölgesindeki çalışmalara desteğini sürdürüyor

AA

Bursa belediyeleri deprem bölgesindeki çalışmalara desteğini sürdürüyor

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri, kamu kurumları ve gönüllülerle birlikte 2177 personel, 311 araç, 212 iş makinesi, 7 arama kurtarma köpeği ve kentten giden 350 ayni yardım tırı ile depremin yaralarını sarmaya çalışıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, depremin ardından ilk gün 5 araçla yola çıkan 22 itfaiye personelinin ardından, bölgeye yapılan takviyelerle Bursa'nın hizmet neferleri tüm deprem bölgesine yayıldı.

Kahramanmaraş'ta 74 itfaiye personeli, 32 kişilik DASKUT ekibi, 6 kişilik BUSKİ arama kurtarma ekibi, 67 kişilik Burulaş arama kurtarma ekibi, 12 kişilik Milli Eğitim arama kurtarma ekibi ve 1 itfaiye gönüllüsü ile kurtarma mücadelesi veriliyor. Yine BUSKİ, 2 su tankeri, 2 vidanjör, 7 araç ve 27 personelle Kahramanmaraş'ta hizmet verirken, büyükşehirin bölgedeki hizmetleri toplam 30 araç ve iş makinesi ile sürdürülüyor. Bu arada Fen İşleri, İmar ve Şehircilik, Park ve Bahçeler ile Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi başkanlıklarından görevlendirilen 12 hasar tespit personeli de Kahramanmaraş'taki çalışmalarına başladı.

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı da 55 personel ile 74 araç ve iş makinesi ile Gaziantep ve Hatay'daki çalışmalara destek veriyor. Büyükşehir İtfaiyesi, 3 arama kurtarma aracı ve 15 personelle Gaziantep’te enkaz yığınları arasında canlılara ulaşmaya çalışırken, aynı bölgede BUSKİ 33 personel, 2 su tankeri, 2 vidanjör ve 7 araçla, Burfaş da 41 personel ve 11 araçla Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde görev yapıyor. Yine bölgede cenaze hizmetlerine de 20 kişilik ekip ve 6 cenaze nakil aracıyla destek veriliyor.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı 64 personel, 48 araç ve iş makinesi ile Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta 24 saat esasına göre kesintisiz çalışırken, 130 yerel destek personeli ve 3 otobüs de Malatya'daki çalışmalara destek veriyor. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ayrıca 11 cenaze nakil aracı, 1 kamyon ve 24 personel ile Gaziantep Nurdağı, Kahramanmaraş Pazarcık ve Hatay'da yoğun mesai harcıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesinin 622 personel, 102 iş makinesi, 76 araç ve 22 arama kurtarma aracıyla verdiği desteğin yanında, ilçe belediyeleri de depremzedeler için seferber oldu.

İlçe belediyelerinden de toplam 739 personel, 100 iş makinesi ve araçla tüm deprem bölgesinde hem arama kurtarma hem de sosyal yaşama destek çalışmalarına katkı veriyor. Büyükşehir, ilçe belediyeleri, kamu kurumları ve gönüllülerle birlikte toplam 2177 personel, 311 araç, 212 iş makinesi, 7 arama kurtarma köpeği ve Bursa’dan giden 350 ayni yardım tırı ile depremin yaralarını sarmaya çalışıyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından Bursa Valisi Yakup Canbolat ile birlikte Gaziantep'te koordinasyonla görevlendirilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ilk günden beri İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki çalışamalrını sürdürüyor. Beraberinde Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu ile birlikte Nurdağı ilçelerine bağlı Başpınar, Bademli, Yeni Bademli ve Belpınar Mahallesi ile Karahasanlı mezrasını gezen Aktaş, hem çalışmaları yerinde koordine etti hem de depremzedelerin sorunlarını dinledi.

- "Felaketin izleri silinene kadar Bursa olarak bölgede olmaya devam edeceğiz"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, devletin tüm birimleriyle bölgeye hakim durumda olduğunu, yaraların hızla sarılmaya çalışıldığını kaydetti.

Özellikle havanın soğuk olması nedeniyle vatandaşların sıcak gıdaya erişimi için belediye olarak büyük gayret gösterdiklerini, İslahiye ve Nurdağı'ndaki aşevi sayısını 10'a çıkardıklarını belirten Aktaş, "Ülke olarak büyük bir acı yaşıyoruz. Bu acının tarifi yok. Tüm illerimiz gibi biz de Bursa olarak bölgede büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Hem Büyükşehir hem de ilçe belediyelerimizin ekipleri sahada. Bunun yanında Bursa'dan gönderdikleri yardımlarla yaraya merhem olmaya çalışan tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Felaketin izleri silinene kadar Bursa olarak bölgede olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Tarım Peyzaj A.Ş. tarafından bölgeye ulaştırılan kış meyvelerinin dağıtımına da başlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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