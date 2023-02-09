Orhaneli'de mahalle fırınlarında pişirilen ekmekler depremzedelere gönderilecek

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BURSA (AA) - Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki mahalle fırınlarında, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerden zarar görenlere gönderilmesi amacıyla ekşi mayalı köy ekmekleri pişirildi.

Orhaneli Belediyesi ve İlçe Müftülüğünün organizasyonuyla, ilçe merkezi ve kırsalındaki 61 mahallede bulunan fırınlarda kadınlar tarafından pişirilen ekmekler paketlenerek hazırlandı.



Besin değerinin yüksek olması ve uzun ömürlü tüketim sürecinden dolayı pişirilen ekşi mayalı köy ekmekleri, AFAD'ın koordinasyonunda deprem bölgesine ulaştırılacak.

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