"Asrın felaketi"nden etkilenen Hatay'da iki enkazdaki 7 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor

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HATAY (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan 600 Konutlar Sitesi'ndeki iki enkazda tespit edilen 7 kişi kurtarılmaya çalışılıyor.

Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'ndeki sitede, 10 ili etkileyen depremlerin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.



Termal kamera ve ses dinleme cihazları kullanan ekipler, yarı göçük olan binada 6, diğer binada da bir kişinin enkaz altında olduğunu tespit etti.



Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin yanı sına çok sayıda kurtarma ekibinin bulunduğu bölgede, yığınların altında kalanlara ulaşılmaya çalışılıyor.



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