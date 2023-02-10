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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa ve çevre illerden deprem bölgesine yardımlar sürüyor

AA

Bursa ve çevre illerden deprem bölgesine yardımlar sürüyor

BURSA (AA) - Bursa ve çevre illerden "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 10 ilde afetzedelere yönelik insani yardımlar devam ediyor.

Rumelili Yönetici İş Adamı ve Sanayiciler Derneğince (RUMELİSİAD), yetkili kurumlarla koordineli hazırlanan yetişkin ve çocuklara yönelik beslenme, giyim, ısınma, hijyen gibi ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı yardım tırı Bursa'dan afet bölgelerine uğurlandı.

Dernek üyelerinin yoğun katılımıyla hazırlanan yardım tırında battaniye, yorgan, soba, termal içlik, çorap, ton balığı konservesi, sandalye, katlanır masa, tabure, yastık, çocuk bezi, kar maskesi, bere, polar boyunluk, polar bere, cam biberon, hijyenik ped ve su gibi pek çok ihtiyaç malzemesi bulunuyor.

Orhaneli Kaymakamlığı ile Orhaneli Belediyesi tarafından başlatılan kampanya kapsamında öncekilere ilave olarak 3 tır yakacak (odun), birer tır temel ihtiyaç ve ekşi mayalı ekmek yola çıkarıldı.

- Eskişehir

Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliğince hazırlanan mobil sağlık acil durum ve afet organizasyon merkezi tırı, Hatay'da depremzedelere hizmet verecek.

Özellikle bölgedeki sağlık personelinin barınma, dinlenme, yemek ve tuvalet ihtiyaçlarını karşılamak ve yıkılan acil ve afet yönetim merkezleri yerine kullanılacak tırda, Eskişehir'deki sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarının pek çoğunun bölgedeki sağlık personeli için gıda ve kişisel hijyen ürünlerinin yanı sıra afet bölgesindeki hastalar için de ilaç, tıbbi malzeme ve diğer tıbbi ürünler de yer alıyor.

AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, mobil sağlık acil durum ve afet organizasyon merkezi (Mobil SAKOM) tırı yola çıkmadan önce, İl Ambulans Servisi Başhekimliğini ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI), çalışanlarının katkılarıyla Eskişehir yerleşkesinde toplanan, başta acil ihtiyaç olarak belirlenen jeneratör, battaniye, lamba, ocak, ısıtıcı, hijyen malzemesi, temel gıda, su ve kıyafetten oluşan 7 tır ve bir kamyonun Eskişehir Valiliği ve AFAD kanalıyla deprem bölgesine ulaştırdı. TEI ayrıca arama ve kurtarma faaliyetlerine destek olmak için eğitimli ve teknik donanıma sahip gönüllü çalışanlarından oluşturduğu ekibini AFAD'la koordineli olarak deprem bölgesine yönlendirdi.

Türk Kızılay bünyesinde gönüllü görev alan 16'sı Irak Türkmeni 46 kişi de ekiplere yardım amaçlı bölgeye gitti.

- Balıkesir

Balıkesir'den deprem bölgesine 139 iş makinesi, 149 araç sevk edildi. Bölgeye, resmi ve hayırseverlerin desteğiyle şu ana kadar 252 yardım tırı gönderildi.

Edremit ilçesindeki Yılmaz Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğrencileri, depremzedeler için okullarında ekmek üretip kumanya hazırlıyor.

Ayvalık ilçesinde, Şehit Abdullah Tayyip Olçok, Cunda ve Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde de kumanya hazırlanarak, atıl durumdaki okul sıraları sökülerek soba üretiliyor.

Manyas ilçesinde ise yardımlar, Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığınca Halk Eğitimi Merkezi ve belediyede toplanıyor. Gıda ve kıyafetler ayrı ayrı paketlenerek deprem bölgesine sevk ediliyor. İlçeden deprem bölgesine şu ana kadar 4 tır gıda ve giyecek ile jeneratör, elektrikli ısıtıcı ve soba ulaştırıldı.

- Bilecik

Bilecik merkeze bağlı köylerde yaşayan vatandaşlar, depremzedelerin ısınma ihtiyacını gidermek için topladıkları odunları belediyeye teslim etti. Park ve Bahçeler Müdürlüğüne getirilen odunlar, burada işçiler tarafından kesilerek iki tıra yüklenip deprem bölgesine gönderildi.

Valilik ve Bilecik Belediyesi koordinesinde başlatılan yardım kampanyası kapsamında yardımlar, Atatürk Spor Salonu ile Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde toplanıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel ile gönüllüler tarafından ısıtıcı, soba, battaniye, yorgan, çocuk bezi, mama, bot, giysi ve su gibi yardım malzemeleri ayrılarak paketleniyor.

Osmaneli ilçesinde, depremzedeler için toplama merkezine anneleriyle gelen Belinay Önal (9) ve Elif Nur Kaya (6), en sevdikleri oyuncaklar ile kumbaralarında biriktirdikleri paraları ekiplere teslim etti.

- Yalova

Yalova'da daha önce deprem bölgelerinde görev yapan 50 gönüllü öğretmen, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı bölgeye gitti.

İl genelinde düzenlenen yardım kampanyası ise sürüyor. Pazarcık merkezli ilk depremin ardından şu ana kadar 10 tırın bölgeye gönderildiği Yalova'da, meslek lisesinde metal soba üretimine de başlandı.

- Kütahya

Kütahya Valiliği koordinesinde başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan temel yaşam malzemeleri 158 tır ve kamyonla depremzedelere ulaştırıldı.

Belediyede oluşturulan ayni yardım kabul merkezine aileleri ile gelen bazı çocuklar kumbaralarındaki paraları bağışlarken, kimileri de depremzede arkadaşlarına oyuncaklarını gönderdi.

Minikler, oyuncak paketlerinin üzerine kısa notlar da yazarak depremzedelere selamlarını iletti.

- Çanakkale

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde toplanan yardımlar tırlara yüklenerek depremden etkilenen bölgelere gönderiliyor.

Biga ilçesinde ise Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen kurslarda kadınlar, depremlerden etkilenenlere destek amacıyla kıyafet hazırlıyor.

Usta öğreticiler eşliğinde depremzedeleri soğuk havadan koruyacak pijama, eşofman ve polar pantolon gibi malzemeler dikmeye başlayan kadınlar, bu eşyaları bedenlerine göre tasnif edip paketliyor.

Çanakkale Belediyesince hazırlanan yardım malzemeleri 4 tırın ardından 5'inci tırla deprem bölgesine ulaştırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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