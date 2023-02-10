Depremden kurtulan vatandaşlar Bursa'da spor kulübünün tesislerine yerleştirildi

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BURSA (AA) - Kahramanmaş'ta depremden kurtulan 40 kişi, takım otobüsüyle Bursa'nın İnegöl ilçesine getirilerek burada kulüp tesislerine yerleştirildi.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından depremzedelerin bölgeden tahliyesi sürüyor.

Yardım malzemelerini götürmek için Kahramanmaraş'a giden İnegölspor takım otobüsü, dönüşte 40 kişiyi alarak ilçeye getirdi.

Depremzedeler İnegölspor'un altyapı tesislerine yerleştirildi.

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir ile depremzedeleri ziyaret etti.

İnegölspor Kulübü Başkanı Kani Ademoğlu da depremzedeler için yapılan çalışmalarla ilgili Kaymakam Arslan'a bilgi verdi.

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