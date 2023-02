Bursa'da kesilen hayvanların etleri kavurma yapılarak depremzedelere ulaştırılacak

Can kaybı ve yaralı sayısı son durum

BURSA (AA) - Bursa'da üreticilerce bağışlanarak Yenişehir ilçesinde kesilen 251 küçükbaş ve bir büyükbaş hayvanın etleri kavurma haline getirildikten sonra Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde afetzedelere dağıtılacak.

İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, Yenişehir Belediyesi Mezbahası önünde düzenlenen programda yaptığı açıklamada, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Aygül, Bursa İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğince Yenişehir Kaymakamlığı, Yenişehir Belediyesi, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünün destekleriyle gerçekleştirilen organizasyonda afet bölgesine et ve et ürünleri sevk etmek için birlik üyelerinin canlı hayvan bağışında bulunduğunu aktardı.

Bursa'nın ilçelerinden toplanan 251 küçükbaş ve bir büyükbaş hayvanın Yenişehir Belediyesi Mezbahası'nda kesildiğini belirten Aygül, "Bu hayvanlar, Et ve Süt Kurumuna bağlı Sakarya Et Kombinası Müdürlüğüne teslim edilecek. Etler burada kavurma haline getirilerek paketlenecek ve deprem bölgesindeki illerde vatandaşlarla buluşturacak." dedi.

Aygül, organizasyonda emeği geçenlere ve hayvanlarını bağışlayan üreticilere teşekkür etti.

- 2 günde 500 küçükbaş hayvan bağışlandı

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın da yardımların devlet eliyle afet bölgesine ulaştırıldığını anlattı.

İlçeden daha önce 27 tır yardım malzemesi ve 18 konteyner gönderdiklerini bildiren Aydın, "Gönüllü arkadaşlarımız çalışıyor. Herkes elinden geldiğince yardım ediyor. Sadece bizim personelimizle olmuyor bu yardımlar. Özellikle şunu belirtmek istiyorum; yardımların valiliklerle, AFAD ve devlet kanalıyla gönderilmesini rica ediyorum. Böyle olursa yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaşır." diye konuştu.

Bursa İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yıldırım Oran ise 17 ilçede 2 günde 500'e yakın küçükbaş hayvan bağışlandığı bilgisini verdi.

Bunların yarısının kesildiğini aktaran Oran, "Bu yardımlar artarak devam edecek. Üyelerimizden Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

Kesilen hayvanları etlerinin Et ve Süt Kurumu aracına yüklenerek Sakarya'ya gönderilmesiyle sona eren programda, Yenişehir Kaymakamı Rahmi Köse, Et ve Süt Kurumu Sakarya Et Kombinası Müdürü Önder Dağdelen hazır bulundu.

