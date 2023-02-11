Bursa ve çevre illerden depremzedelere destekler sürüyor

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BURSA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin etkilediği bölgelere Bursa, Eskişehir, Bilecik, Balıkesir, Çanakkale ve Kütahya'dan çeşitli yardımlar ulaştırılıyor.

Bursa'da Osmangazi Belediyesi, afetin 6’ncı gününde kuruma ait çöp kamyonları ve temizlik araçlarını Gaziantep’e gitmek üzere yola çıkardı. 4 çöp kamyonu ve 2 su tankeri, İslahiye’deki temizlik çalışmalarına katkı sağlayacak.

Belediye, depremin hemen ardından arama kurtarma çalışmaları için 6 araç ve 38 kişilik sivil savunma biriminin yanı sıra 334 personel, 30 iş makinesi ve 14 yardım tırıyla deprem bölgesindeki çalışmalara destek veriyor.

- Eskişehir

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler atölyelerinde üretilen seyyar tuvaletler ile deşarj altyapı malzemeleri deprem bölgesine sevk edildi. Atölyelerde seyyar tuvalet üretiminin devam ettiği öğrenildi.

Merkez Tepebaşı Belediyesi de 31 kişiden oluşan gönüllü destek personelini deprem bölgesine uğurladı.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından hazırlanan temel gıda, temizlik, hijyen malzemesi, elektrikli ısıtıcı, tüp, kadın, erkek ve çocuk kışlık giyim malzemelerinin bulunduğu bir tır Gaziantep'e gönderildi.

- Bilecik

9. Bölge Eskişehir Eczacı Odası Bilecik İl Temsilciliğince ilaç ve tıbbi malzeme kampanyası başlatıldı.

İl Temsilcisi Ender Olcay, AA muhabirine, kentteki 20 eczane ve vatandaşların katkılarıyla yaklaşık 200 koli ilacın afet bölgesine gönderileceğini ifade ederek, "Her türlü ilaç mevcut. Çocuk şurupları ve vitaminler bulunuyor. Normalde bir eczanede bulunması gereken tüm ilaçlarımız şu anda mevcut. İlaçlar bölgedeki depremzedelere, sağlık personeline ulaştırılacak." dedi.

Eczacı Aycan Çınar da "Vatandaşlarımızın getirdiği ilaçlar da var, bunları tarihlerine bakarak ayırıyoruz. Buradaki ilaçların çoğu zor bulunan ilaçlar." diye konuştu.

- Balıkesir

Balıkesir'den de deprem bölgesine yardımlar sürüyor. Manyas ilçesinden depremzedeler için gıda, jeneratör, ısıtıcı ve yakacak odun gönderildi.

Hacıibrahimpınarı Mahallesi'nden de 40 ton yakacak ile bölgede odun ticareti yapan vatandaşların da katılımıyla 4 tır odun deprem bölgesine sevk edildi.

Sındırgı ilçesinden ise 6 tır ve 5 kamyonet yardım deprem bölgesine ulaştı. İlçeden odun desteği devam ederken Sındırgı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri depremzedeler için soba üretiyor.

Susurluk Halk Eğitim Merkezi'ndeki kursiyerler, dikiş makineleriyle depremzedeler için polar, atkı, bere, eşofman ve battaniye hazırlıyor.

- Çanakkale

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Kurumsal İletişim Koordinatörlüğüne bağlı Sosyal Sorumluluk Birimi tarafından deprem bölgesine yardım toplanması amacıyla "Kara Gün Dostu" projesi başlatıldı.

Proje kapsamında, daha önce gönüllülerce 4 tır yardım malzemesi gönderilirken, ÇOMÜ kreş öğrencileri, veliler ve öğretmenleri tarafından ÇOMÜ Butik alanında gerçekleştirilen yardım toplama faaliyetlerine destek verildi. Depremzedelere ulaştırılmak üzere hazırlanan paketler, ÇOMÜ Butik ekibine teslim edildi.

Çanakkale Belediyesi tarafından da depremden etkilenen illere gönderilmek üzere soba imalatına başlandı. Belediyeye ait atölyede ekipler, eski varilleri sobaya dönüştürüyor.

Yenice ilçesine bağlı köylerden halkın hazırlayıp kaymakamlığa teslim ettiği 3 tır odun, deprem bölgesine gönderildi. Kaymakam Musa Göktaş ve Belediye Başkanı Veysel Acar’ın koordine ettiği yardım çalışmaları sürüyor.

- Kütahya

Kütahya Valiliği koordinesindeki yardım kampanyası kapsamında toplanan temel yaşam malzemeleri 344 tır ve kamyonla depremzedelere ulaştırıldı.

Kentteki ayni yardım kabul merkezine ulaştırılan malzemeler gönüllü ve görevlilerce tasnif ediliyor.

Kütahya Belediyesinden yardım kampanyası ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, deprem bölgesi için kuru gıda, su, bebek bezi ve maması, tüplü ısıtıcı, mutfak araç gereçleri ile çadıra ihtiyaç olduğu, vatandaşlardan bu konuda destek beklendiği belirtildi.

Öte yandan, Valilik koordinesinde 581 depremzedenin kente getirilerek KYK yurtları ile misafirhanelere yerleştirildiği bildirildi.

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