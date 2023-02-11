Bursa ve çevre illerden depremzedelere destekler sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa ve çevre illerden depremzedelere destekler sürüyor

AA

Bursa ve çevre illerden depremzedelere destekler sürüyor

BURSA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin etkilediği bölgelere Bursa, Eskişehir, Bilecik, Balıkesir, Çanakkale ve Kütahya'dan çeşitli yardımlar ulaştırılıyor.

Bursa'da Osmangazi Belediyesi, afetin 6’ncı gününde kuruma ait çöp kamyonları ve temizlik araçlarını Gaziantep’e gitmek üzere yola çıkardı. 4 çöp kamyonu ve 2 su tankeri, İslahiye’deki temizlik çalışmalarına katkı sağlayacak.

Belediye, depremin hemen ardından arama kurtarma çalışmaları için 6 araç ve 38 kişilik sivil savunma biriminin yanı sıra 334 personel, 30 iş makinesi ve 14 yardım tırıyla deprem bölgesindeki çalışmalara destek veriyor.

- Eskişehir

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler atölyelerinde üretilen seyyar tuvaletler ile deşarj altyapı malzemeleri deprem bölgesine sevk edildi. Atölyelerde seyyar tuvalet üretiminin devam ettiği öğrenildi.

Merkez Tepebaşı Belediyesi de 31 kişiden oluşan gönüllü destek personelini deprem bölgesine uğurladı.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından hazırlanan temel gıda, temizlik, hijyen malzemesi, elektrikli ısıtıcı, tüp, kadın, erkek ve çocuk kışlık giyim malzemelerinin bulunduğu bir tır Gaziantep'e gönderildi.

- Bilecik

9. Bölge Eskişehir Eczacı Odası Bilecik İl Temsilciliğince ilaç ve tıbbi malzeme kampanyası başlatıldı.

İl Temsilcisi Ender Olcay, AA muhabirine, kentteki 20 eczane ve vatandaşların katkılarıyla yaklaşık 200 koli ilacın afet bölgesine gönderileceğini ifade ederek, "Her türlü ilaç mevcut. Çocuk şurupları ve vitaminler bulunuyor. Normalde bir eczanede bulunması gereken tüm ilaçlarımız şu anda mevcut. İlaçlar bölgedeki depremzedelere, sağlık personeline ulaştırılacak." dedi.

Eczacı Aycan Çınar da "Vatandaşlarımızın getirdiği ilaçlar da var, bunları tarihlerine bakarak ayırıyoruz. Buradaki ilaçların çoğu zor bulunan ilaçlar." diye konuştu.

- Balıkesir

Balıkesir'den de deprem bölgesine yardımlar sürüyor. Manyas ilçesinden depremzedeler için gıda, jeneratör, ısıtıcı ve yakacak odun gönderildi.

Hacıibrahimpınarı Mahallesi'nden de 40 ton yakacak ile bölgede odun ticareti yapan vatandaşların da katılımıyla 4 tır odun deprem bölgesine sevk edildi.

Sındırgı ilçesinden ise 6 tır ve 5 kamyonet yardım deprem bölgesine ulaştı. İlçeden odun desteği devam ederken Sındırgı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri depremzedeler için soba üretiyor.

Susurluk Halk Eğitim Merkezi'ndeki kursiyerler, dikiş makineleriyle depremzedeler için polar, atkı, bere, eşofman ve battaniye hazırlıyor.

- Çanakkale

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Kurumsal İletişim Koordinatörlüğüne bağlı Sosyal Sorumluluk Birimi tarafından deprem bölgesine yardım toplanması amacıyla "Kara Gün Dostu" projesi başlatıldı.

Proje kapsamında, daha önce gönüllülerce 4 tır yardım malzemesi gönderilirken, ÇOMÜ kreş öğrencileri, veliler ve öğretmenleri tarafından ÇOMÜ Butik alanında gerçekleştirilen yardım toplama faaliyetlerine destek verildi. Depremzedelere ulaştırılmak üzere hazırlanan paketler, ÇOMÜ Butik ekibine teslim edildi.

Çanakkale Belediyesi tarafından da depremden etkilenen illere gönderilmek üzere soba imalatına başlandı. Belediyeye ait atölyede ekipler, eski varilleri sobaya dönüştürüyor.

Yenice ilçesine bağlı köylerden halkın hazırlayıp kaymakamlığa teslim ettiği 3 tır odun, deprem bölgesine gönderildi. Kaymakam Musa Göktaş ve Belediye Başkanı Veysel Acar’ın koordine ettiği yardım çalışmaları sürüyor.

- Kütahya

Kütahya Valiliği koordinesindeki yardım kampanyası kapsamında toplanan temel yaşam malzemeleri 344 tır ve kamyonla depremzedelere ulaştırıldı.

Kentteki ayni yardım kabul merkezine ulaştırılan malzemeler gönüllü ve görevlilerce tasnif ediliyor.

Kütahya Belediyesinden yardım kampanyası ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, deprem bölgesi için kuru gıda, su, bebek bezi ve maması, tüplü ısıtıcı, mutfak araç gereçleri ile çadıra ihtiyaç olduğu, vatandaşlardan bu konuda destek beklendiği belirtildi.

Öte yandan, Valilik koordinesinde 581 depremzedenin kente getirilerek KYK yurtları ile misafirhanelere yerleştirildiği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da kesilen hayvanların etleri kavurma yapılarak depremzedelere ulaştırılacak
YEREL HABERLER Bursa'da kesilen hayvanların etleri kavurma yapılarak ...
(Görüntülü)TAŞ FIRINLARDA, DEPREMZEDELER İÇİN EKŞİ MAYA EKMEĞİ PİŞİRDİLER
YEREL HABERLER (Görüntülü)TAŞ FIRINLARDA, DEPREMZEDELER İÇİN EKŞİ ...
Dünya Göçebe Oyunlarında kullanılan 50 konteyner deprem bölgesine sevk ediliyor
YEREL HABERLER Dünya Göçebe Oyunlarında kullanılan 50 konteyner ...
Taş fırınlarda, depremzedeler için ekşi maya ekmeği pişirdiler
YEREL HABERLER Taş fırınlarda, depremzedeler için ekşi maya ekmeği ...
İnegölspor, altyapı tesislerini depremzedelere açtı
YEREL HABERLER İnegölspor, altyapı tesislerini depremzedelere açtı
Depremden kurtulan vatandaşlar Bursa'da spor kulübünün tesislerine yerleştirildi
YEREL HABERLER Depremden kurtulan vatandaşlar Bursa'da spor ...
(Görüntülü)KAHRAMANMARAŞ&#039;TA DEPREMDE HAYATINI KAYBEDEN POLİS İÇİN BURSA&#039;DA TÖREN
YEREL HABERLER (Görüntülü)KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREMDE HAYATINI ...
Bursa'da kar nedeniyle kapanan 694 mahalle yolu ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Bursa'da kar nedeniyle kapanan 694 mahalle yolu ...
Kahramanmaraş'ta depremde hayatını kaybeden polis için Bursa'da tören
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta depremde hayatını kaybeden polis ...
Suriyeli 8 yaşındaki Fatma, 104´üncü saatte kurtarıldı
YEREL HABERLER Suriyeli 8 yaşındaki Fatma, 104´üncü saatte ...
(Görüntülü) İLK GÖREV YERİ OLAN ADIYAMAN&#039;DA, KALDIĞI OTEL YIKILAN UZMAN ÇAVUŞ HAYATINI KAYBETTİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) İLK GÖREV YERİ OLAN ADIYAMAN'DA, ...
Bursa ve çevre illerden deprem bölgesine yardımlar sürüyor
YEREL HABERLER Bursa ve çevre illerden deprem bölgesine yardımlar ...
İlk görev yeri olan Adıyaman'da, kaldığı otel yıkılan uzman çavuş hayatını kaybetti
YEREL HABERLER İlk görev yeri olan Adıyaman'da, kaldığı otel yıkılan ...
Bursa'dan görevlendirilen başsavcı vekili ile 20 savcı deprem bölgesine hareket etti
YEREL HABERLER Bursa'dan görevlendirilen başsavcı vekili ile 20 ...
(Görüntülü) HALK EĞİTİM MERKEZİNDE, &#039;DEPREMZEDE ÇOCUKLAR ÜŞÜMESİN&#039; SEFERBERLİĞİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) HALK EĞİTİM MERKEZİNDE, 'DEPREMZEDE ...
Halk eğitim merkezinde, 'depremzede çocuklar üşümesin' seferberliği
YEREL HABERLER Halk eğitim merkezinde, 'depremzede çocuklar ...
Depremzedelere battaniye gönderme vaadiyle 2 kişiyi dolandırıp tutuklandı
YEREL HABERLER Depremzedelere battaniye gönderme vaadiyle 2 kişiyi ...
"Asrın felaketi"nden etkilenen Hatay'da 101. saatte bir kişi enkazdan kurtarıldı
YEREL HABERLER "Asrın felaketi"nden etkilenen Hatay'da 101. saatte ...
"Asrın felaketi"nden etkilenen Hatay'da iki enkazdaki 7 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor
YEREL HABERLER "Asrın felaketi"nden etkilenen Hatay'da iki enkazdaki ...
Bursa'dan afet bölgesine battaniye ve soba yardımı yapıldı
YEREL HABERLER Bursa'dan afet bölgesine battaniye ve soba yardımı ...
Orhaneli'de mahalle fırınlarında pişirilen ekmekler depremzedelere gönderilecek
YEREL HABERLER Orhaneli'de mahalle fırınlarında pişirilen ekmekler ...
Bursa'daki meslek lisesinin fırınında deprem bölgesi için 24 saat ekmek üretiliyor
YEREL HABERLER Bursa'daki meslek lisesinin fırınında deprem bölgesi ...
Bursa belediyeleri deprem bölgesindeki çalışmalara desteğini sürdürüyor
YEREL HABERLER Bursa belediyeleri deprem bölgesindeki çalışmalara ...
Bursa ve çevre illerden deprem bölgesine yardımlar sürüyor
YEREL HABERLER Bursa ve çevre illerden deprem bölgesine yardımlar ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.