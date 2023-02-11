Bursa'da bir kişi evinde silahla öldürülmüş halde bulundu

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BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kişi evinde silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Mustafa Demirel'in (60) yalnız yaşadığı Kükürtlü Mahallesi 1. Mutlular Caddesi'ndeki apartmanın bodrum katına gelen oğlu, babasını silahla vurulmuş halde görünce durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, apartmanın temizlik işleriyle ilgilendiği öğrenilen Demirel'in öldüğünü belirledi.

Demirel'in cesedi, olay yeri incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis, cinayetin fail ya da faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.

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