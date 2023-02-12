Bursa ve çevre illerden afetzedelere destekler sürüyor

Depremzedeler jandarma desteği ile tahliye ediliyor

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BURSA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerden zarar görenlere, Bursa ve çevre kentlerin destekleri sürüyor.

Bursa'da Yıldırım Belediyesi, AFAD koordinasyonunda konteyner kent kurmak için çalışmalara başladı.

Belediyeden yapılan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, deprem bölgesindeki acil ihtiyaçtan dolayı yakın bölgelerde konteyner alanı inşa edip, depremzedelere yardım eli uzatacaklarını ifade etti.

Kalıcı deprem konutlarından önce vatandaşların barınma ihtiyacının karşılanması için konteyner kent kuracaklarını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"İçerisinde banyo, lavabo ve mutfak bulunan 300 konteyner evin önümüzdeki hafta Malatya'ya sevkini yapacağız. Ayrıca evlerin içerisine ısıtıcı ve acil ihtiyaçlarla ilgili takviyelerde de bulunacağız. Konteyner kent projesinin 2. etap çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Tüm hemşehrilerimizi, depremden zarar gören vatandaşlarımıza sıcak bir yaşam alanı sunacak sıfır veya ikinci el konteyner bağışına davet ediyorum. Milletimizin üzüntüsünü ve sevincini birlikte paylaşacağız."

- Eskişehir

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Genel Başkan Vekili Bahar Bilen, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgelerdeki vatandaşlar için pek çok mobil mutfak aracını seferber ettiklerini söyledi.

Eskişehir Lokantacılar ve Kasaplar Esnaf Odası Başkanı da olan Bilen, AA muhabirine, deprem sonrası, federasyona bağlı odaların afet bölgesine 20'den fazla mobil mutfak aracı ulaştırdığını bildirdi.

Mobil mutfak araçlarında 3 öğün sıcak yemek dağıtıldığını dile getiren Bilen, şöyle konuştu:

"Federasyona bağlı odalarımız tarafından sağlanan mobil mutfak araçlarında günde 2 binden fazla depremzedeye sıcak yemek dağıtıyoruz. Mobil mutfaklarda çorba, sulu yemek, köfte ve sucuk gibi ürünler pişiriliyor."

Bilen, federasyona bağlı odaların depremzedelere mont, çorap, iç çamaşırı ve eldiven gibi ayni yardımlarda da bulunduğunu da kaydetti.

- Balıkesir

Balıkesir'den de deprem bölgesine yardımlar devam ediyor. Sındırgı ilçesinde AFAD ve Kızılay koordinasyonuyla bir araya gelen 75 mahalleli, depremzedeler için köy ekmeği pişiriyor.

Kadınların mahalle fırınlarında yaptıkları ekmekler, imece usulüyle tek tek poşetlenerek yardım çadırına teslim edildi. Burada gönüllü vatandaşlar tarafından listelenen ve sağlam kolilere yerleştirilen ekmekler, STK'ler ve gönüllü vatandaşlar işbirliğiyle araçlara yüklendi.

Yardım tırına yüklenen 6 bin köy ekmeği, Akpınar Yaşam Merkezi'nde hazırlanan 6 bin kumanya ile deprem bölgesine gönderildi.

Mahalle sakinleri tarafından yapılan ekmekleri ilçe merkezine getiren Çoturtepe Mahalle Muhtarı Sezen Çelik, vatandaşların elinden gelen ne varsa yaptığını söyleyerek, "İnsanlar gerçekten çok duyarlı. Maddi manevi ne varsa yardım yaptılar. Ekmeğin lazım olduğunu öğrendik. Akşama kadar mahallemizde ekmek yaptık. Getirdik teslim ettik. İnşallah Allah bir daha bize böyle bir şey yaşatmaz." diye konuştu.

- Bilecik

Bilecik'te KYK yurtları ile hayırsever vatandaşların tahsis ettiği evlerde ve yakınlarının yanında barınmaları sağlanan depremzede aileler, kıyafet ve gıda ihtiyaçlarını, Atatürk Spor Salonu ile Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde toplanan yardımlardan gideriyor.

Kentte büyükbaş hayvan yetiştiricisi olan Muhammed İbrahim Göçdü ve ailesi de Türk Kızılay'a 55 adet büyükbaş hayvan bağışladı.

Valilikten yapılan açıklamada Bilecik'te, AFAD öncülüğünde kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve gönüllü kuruluşların ekiplerinden 765 personel ile 37 iş makinesinin deprem bölgesine sevk edildiği kaydedildi.

Şu ana kadar 81 tırı bulan malzemelerin deprem bölgesine gönderildiği, 8 milyon 183 bin 548 lira da nakdi yardım yapıldığı bildirildi.

​​​​​​​- Kütahya

Kütahya’da valilik koordinesindeki yardım kampanyası kapsamında toplanan temel yaşam malzemeleri tır ve kamyonlarla depremzedelere ulaştırılmaya devam ediyor.

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası da kampanyaya destek verdi. KÜTSO üyeleri tarafından yapılan nakdi ve ayni desteklerle 212 adet konteyner ev, 100 seyyar tuvalet ile duş, 14 bin battaniye, giyim, gıda, hijyen ürünleri gibi ihtiyaç duyulan malzemeler, afet bölgesine gönderildi.

Kütahya Belediyesi de deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan yardım malzemelerinin yanında gelen talepler üzerine ihtiyaç sahibi depremzedeler için ürettiği glutensiz ekmek ve simitleri bölgeye gönderdi.

Tavşanlı ve Domaniç ilçelerinden de bir grup din görevlisi Hatay'daki depremzedelere yardım ulaştırmak ve defin işlemlerinde bulunmak, manevi destek sunmak ve çalışmalara destek vermek üzere dualarla yola çıktı.

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