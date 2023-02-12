Mudanya’da esnaflar hasılatlarını depremzedelere bağışlıyor

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BURSA (AA) - Mudanyalı esnaflar Kahramanmaraş merkezli depremin ardından, orada yaşan depremzedeler için bir günlük hasılatlarını bağışlayacakları bir yardım kampanyası başlattı.

Mudanya’da 30 esnaf, 6 Şubat sabahı Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da depremin yaşattığı büyük yıkımların giderilmesi adına bir günlük hasılatlarını bağışlamaya karar vererek yardım kampanyası başlattı.

Kampanya hakkında konuşan Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ertan Abdulazizoğlu Mudanya esnafının depremzedeler için seferber olduğunu ve olmaya devam ettiğini belirtti.

Dayanışmanın acıları hafiflettiği, umutları ise tazelediğini dile getiren Abdulazizioğlu, "Yaralarımızı hep birlikte saracağız, diyerek başlattığımız bir günlük hasılatımızı depremzede vatandaşlarımıza bağışlama kampanyamıza gönüllülük esasına dayalı olarak Esnaf Odamıza bilgi veren 30 esnafımız katılım sağladı. Ayrıca Esnaf Odamızın bilgisi dışında pek çok esnafımızın bir günlük hasılatlarını depremzedelere bağışladıklarına her gün şahit oluyoruz. " ifadelerini kullandı.

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