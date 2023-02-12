Mudanya'da Türk Kızılay ekipleri deprem bölgesi için yardım çalışmalarını sürdürüyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Türk Kızılay Mudanya Şubesi, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetzedelere gönderilmesi için başlattıkları insani yardım çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Vatandaş, esnaf ve sivil toplum kuruluşlarının arıcılığıyla bugüne kadar 5 tır yardım malzemeleri gönderen Mudanya Şubesi, yapılan nakdi yardımları banka hesapları aracılığıyla deprem bölgesine ulaştırıyor.

Şube Başkanı Mustafa Bayraktar, AA muhabirine, başlattıkları yardım kampanyasının ilk günkü gibi yoğun bir şekilde devam ettiğini bildirdi.

Depremzedeler için seferber olduklarını belirten Bayraktar, şöyle konuştu:

"Gönüllü ekibimizle beraber bugüne kadar battaniye, hijyen setleri, bebek ürünleri ve elektrikli soba gibi ihtiyaç malzemelerini kapsayan toplamda 5 tır yardım paketlerini deprem bölgelerine göndermek üzere Bursa AFAD depomuza yolladık. Ayni yardımların yanı sıra maddi yardımlar da çokça arttı. Bu yardımları da ivedi bir şekilde banka hesapları aracılığıyla deprem bölgelerine ulaştırıyoruz. Yaptıkları yardımlardan dolayı bütün Mudanyalılardan Allah razı olsun, hepsine çok teşekkür ediyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.