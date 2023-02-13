Bursa'da devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi

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BURSA (AA) - Bursa'da, devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Orhaneli ilçesine bağlı Girencik Mahallesi'nde İsmail İlik'in (75) kullandığı 16 N 3793 plakalı traktör henüz belirlenemeyen nedenle devrildi. Çevredeki vatandaşların bilgi vermesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Traktörün altında kalan İlik'in yaşamını yitirdiği belirlendi. İlik'in cenazesi Orhaneli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



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