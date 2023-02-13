Depremde hayatını kaybeden askerin cenazesi Karacabey'de toprağa verildi

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BURSA (AA) - Vatani görevini yedek subay olarak yaptığı Gaziantep’te, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalarak yaşamını yitiren 29 yaşındaki 112 Acil Tıp Teknisyeni Tayfun Adak, Bursa'nın Karacabey ilçesinde askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Karacabey Ulu Cami'de öğle namazını müteakip düzenlenen cenaze törenine, Tayfun Adak'ın annesi Karacabey Belediyesinde görevli Sevda Adak ile nişanlısı Esra Sarı’nın yanı sıra Karacabey Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Cumhuriyet Başsavcısı Sadullah Gümüş, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Süleyman Çelik, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarından yöneticiler ile çok sayıda kişi katıldı.

Cenaze töreninde ayakta durmakta güçlük çeken anne Sevda Adak ile Tayfun Adak'ın nişanlısı Esra Sarı, tabutun başında gözyaşı döktü.

Tayfun Adak'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Karacabey Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Adak'ın, Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki kendisi gibi asker olan iki arkadaşıyla yaşadığı evin bulunduğu bina depremde yıkılmıştı. Adak ve arkadaşlarının, Cevdetpaşa Mahallesi Mezbaha Caddesi’ndeki Zaman Apartmanı'nın enkazında kaldığının öğrenilmesi üzerine, Karacabey Belediyesi de bölgeye takviye ekip göndermişti. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu depremden 139 saat sonra Adak’ın cansız bedenine ulaşılmıştı.

Öte yandan, terhisine 6 ay kalan Tayfun Adak’ın kendisi gibi sağlıkçı olan nişanlısı ile bu sene eylül ayında dünya evine girmeyi planladıkları öğrenildi.

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