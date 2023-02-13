Bursa'da otomobil bariyerlere çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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BURSA (AA) - Bursa'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ersin Tekemen idaresindeki 34 DRB 678 plakalı otomobil, İstanbul-İzmir Otoyolunun 135. kilometresinde bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü Tekemen hayatını kaybetti, araçtaki Ceren Yücedağ yaralandı.

Yücedağ, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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