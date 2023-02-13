Orhangazi'de çiftlik evinde çıkan yangın söndürüldü

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BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir çiftlik evi yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.



Yeni Sölöz Mahallesi’ndeki çiftlik evinden bir süreliğine ayrılan Halil Türeli (70), döndüğü tek katlı binadan yükselen dumanı görünce itfaiyeye haber verdi.

İtfaiye ekipleri evin yüksek bir kesimde bulunması ve geçtikleri yolun dar sokaklardan oluşmasından dolayı bölgeye güçlükle ulaştı.



Alevleri kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışması yaptı.



Şömineden çıktığı iddia edilen yangının sebebine ilişkin ilgili itfaiye ve jandarma ekiplerinin başlattığı çalışma sürüyor.

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