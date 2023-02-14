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Bursa Şehir Hastanesi depremde yıkımdan koruyan 859 sismik izolatörüyle güven veriyor

AA

ELİF ÖZLEM ÇELİKLER - Güney Marmara'da 6 milyon nüfusa hizmet eden ve çevre illerin de ileri sevk merkezi konumuna gelen Bursa Şehir Hastanesi, yer sarsıntılarında zemin hareketinin binaya kontrollü aktarılmasını sağlayan yüzlerce sismik izolatörüyle güvenli sağlık hizmeti sunuyor.

Bursa Şehir Hastanesi depremde yıkımdan koruyan 859 sismik izolatörüyle güven veriyor

BURSA (AA) - ELİF ÖZLEM ÇELİKLER - Güney Marmara'da 6 milyon nüfusa hizmet eden ve çevre illerin de ileri sevk merkezi konumuna gelen Bursa Şehir Hastanesi, yer sarsıntılarında zemin hareketinin binaya kontrollü aktarılmasını sağlayan yüzlerce sismik izolatörüyle güvenli sağlık hizmeti sunuyor.

Nilüfer ilçesi Doğanköy mevkisinde 745 bin 365 metrekare alanda yapımı 2 yılda tamamlanan 1355 yatak kapasiteli sağlık kuruluşunun bünyesinde genel, kadın-doğum ve çocuk, kalp damar, onkoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon (FTR) ile yüksek güvenlikli adli psikiyatri (YGAP) olmak üzere 6 hastane bulunuyor.

Hasta kabulüne başladığı 16 Temmuz 2019'dan bu yana 5 milyonu aşkın kişiye hizmet veren hastaneyi sadece Bursalılar değil Balıkesir, Çanakkale, Bilecik ve Yalova'dan hastalar da tercih ediyor.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli, 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Malatya ve Gaziantep'teki iki kamu hastanesinin zeminlerine yerleştirilen sismik izolatör sayesinde depremi hasarsız atlatmaları, yapılarda izolatör kullanımının önemini ortaya koydu.

Olası bir depremde hastanedeki operasyonel faaliyetleri dahi aksama olmadan yerine getirilebilecek şekilde 859 sismik izolatörle inşa edilen Bursa Şehir Hastanesi de sağlık çalışanları ve hastalarına güvenli bir ortam sunuyor.

- "Binalar kütle halinde yanal hareket kabiliyetine sahip"

Bursa Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Engin Ertek, AA muhabirine, kurumun 3,5 yılı aşkın süredir hizmet verdiğini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından insanların yaşadıkları evlerin ve çalıştıkları ortamların depreme dayanıklılığını sorgulamaya başladığını belirten Ertek, Bursa Şehir Hastanesi'nin 859 sismik izolatör üzerine kurulduğunu dile getirdi.

Binaların kütle halinde yanal hareket kabiliyetine sahip olduğunu vurgulayan Ertek, şöyle konuştu:

"Sadece inşai yapı olarak değil, içinde bulunan tüm elektrik, mekanik tesisatlar da deprem anında, sarsıntı anında çevreye zarar vermemesi için kondansatör ve sismik kelepçelerle desteklenmektedir. Ayrıca hastanemizde elektrik, su, doğal gaz gibi ihtiyaçların karşılandığı altyapıların bağlantı noktaları da bu tür afetlere karşı elastikiyet yeteneğiyle direnç kabiliyetine sahiptir. Hastanemiz, şebeke kaynaklı elektrik kesintilerinde dahi bünyesinde bulunan jeneratör gücüyle ihtiyacını karşılayabilme yeteneğine sahiptir. Deprem anında ve sonrasında ameliyathane, yoğun bakım, acil servis gibi hizmetler kesintisiz bir şekilde sürdürebiliyor. Burası çalışanların sarsıntıyı en az şekilde hissettiği, hizmetin durmadığı, devam ettiği bir hastane modelidir."

Ertek, 621 metrekarelik iki sığınak ile acil servisin altında 186 yataklı medikal sığınak alanının da bulunduğunu bildirerek, bu sağlık üssünün olası depremlere hazırlıklı olduğunu sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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