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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

AA

Bursa'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Mahmudiye Mahallesi Özkan Sokak'taki tek katlı bir mobilya imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çalışanların ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Yangın, çevredeki iş yerlerine sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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