Bursa’da şehir içi ulaşım depremzedelere ücretsiz oldu

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BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, depremin yıkıcı etkiye yol açtığı 10 ilden Bursa'ya gelen deprem mağdurlarını şehir içi hatlarda ücretsiz taşıyacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, depremin yaralarının bir an önce sarılması için bölgede arama kurtarmadan altyapı hizmetlerine kadar önemli çalışmaları hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, devreye aldığı sosyal projelerle depremzedelerin hayatını kolaylaştırmaya devam ettiği kaydedildi.

Daha önce deprem bölgelerinden gelerek Bursa'ya yerleşen afetzedeler için Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde (Merinos AKKM) mağaza açıp giyimden hijyene depremzedelerin tüm ihtiyaçlarını karşılayan Büyükşehir Belediyesi, afetzedelerin şehir içi ulaşımları için "Kardeş Kart" uygulamasını başlattı.

Kardeş Kart uygulaması ile Bursa'ya gelen depremzedeler, şehir içi ayakta yolcu taşıyan tüm otobüs ve metro hatlarında günlük 6 binişi ücretsiz yapabilecek. Uygulamadan yararlanmak isteyenler, Kardeş Kart'larını Burulaş'ın Şehreküstü İstasyonu'ndaki merkezinden alabilecek.

Sadece depremzedelerin yararlanacağı uygulama için vatandaşlardan e-devletten alınmış ve afet bölgelerine kayıtlı olduklarını gösteren ikametgahla kimlik fotokopileri istenecek.

Bunun yanında bir adet vesikalık fotoğraf da gerekirken fotoğraf başvuru sırasında dijital olarak da çekilebilecek.

İlk etapta 31 Mart'a kadar geçerli olması beklenen uygulamanın ihtiyaçlar doğrultusunda uzatılabileceği belirtildi.

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