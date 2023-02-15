Depremden etkilenen İskenderun'da "Gemlik Konteyner Kenti" oluşturuldu

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BURSA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde çok sayıda binanın yıkıldığı veya hasar gördüğü Hatay'ın İskenderun ilçesine "Gemlik Konteyner Kenti" oluşturuldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gemlik Belediyesi ile Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde kurulan konteyner kentin tüm altyapı hizmetleri Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BUSKİ) tarafından sağlanıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa milletvekilleri Refik Özen ve Zafer Işık, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı ve AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Salman ile içme suyu ve kanalizasyon bağlantılarının BUSKİ ekipleri tarafından yapıldığı konteyner kentte incelemelerde bulundu.

Konteyner kente yerleşen depremzedelerle sohbet edip sorunlarını dinleyen Aktaş, sadece İskenderun'da değil tüm deprem bölgelerinde hummalı bir çalışma sergilendiğini vurguladı.

Aktaş, yaralara merhem olmak, yoklukları giderebilmek adına olağanüstü gayret sarf edildiğini belirterek, Hatay'ın depremden en çok etkilenen şehir olduğunu bildirdi.

İskenderun'un da Hatay'ın en büyük ilçesi olduğunu anlatan Aktaş, şunları kaydetti:

"İskenderun'da da ciddi hasarlı binalar ve yıkılmış binalar var. Bu noktada burada da olağanüstü gayret var. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Burada oluşturulan Gemlik Konteyner Kenti'nin altyapısıyla alakalı sıkıntı vardı. Hemen tam donanımlı araçlarla 10 kişilik iki ekibi gönderdik. Herkes işin bir ucundan tutmuş ve burada hayatı normalleştirmek adına olağanüstü bir gayret söz konusu."

AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık da depremin ilk gününden beri bölgede olduğunu dile getirerek, "Bölgemizden gelen yardımları burada eksiksiz şekilde deprem mağdurlarına sunmaya gayret ediyoruz. Özellikle Gemlik'in bu bölgede ciddi etkisi var. Buraya bölgedeki kimsenin sırtına yük olmadan bir konteyner kent kurduk. Depremzedelere her türlü hizmeti vermeye gayret ediyoruz." ifadesini kullandı.

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen de devlet millet işbirliğiyle yaraları sarmaya çalıştıklarını vurguladı.

İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı da ilçede yaklaşık 371 binanın hasarlı olduğunu 2 bin 800 İskenderunlunun hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ülkenin dört bir yanından yardım geldiğini vurgulayan Tosyalı, "Sorunları en kısa sürede çözmek için elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Yanımızda olan tüm kurum ve kuruluşlara, birbirinden kıymetli belediyelerimize, milletvekillerimize, bakanlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, derneklerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizler için harcadıkları 1 lira, 100 bin katı ile kendilerinin gelir hanelerine yazılsın." açıklamasında bulundu.

Başkan Aktaş ve beraberindekiler daha sonra konteyner kentte kalan çocuklara oyuncak hediye etti.

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