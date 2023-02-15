Bursa'dan deprem bölgesindeki çocuklar için oyuncak ve kitap kampanyası

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BURSA (AA) - Osmangazi Belediyesince, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından başlatılan kampanya çerçevesinde toplanan oyuncak ve kitaplar, bölgedeki çocuklara gönderilecek.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesinde başlatılan kampanyanın ilk gününde vatandaşlar oyuncak kumbarasına, depremzede çocuklara gönderilmek üzere oyuncak ve kitap bıraktı.



Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, depremin çocuklar üzerindeki etkisini bir nebze olsun hafifletebilmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.



Bu yarayı sarabilmek adına hiç vakit kaybetmeden tüm imkanlarını seferber ettiklerini aktaran Dündar, "Aynı zamanda psikolojik ve sosyal anlamda desteğe ihtiyacı olan çocuklarımız için bu kampanyayı düzenledik. Kampanya kapsamında oyuncak ve kitap getiren hemşehrilerimiz, 19 Şubat'a kadar Fetih Müzesini ücretsiz olarak ziyaret edebilecek. Gelin, hep birlikte oradaki evlatlarımızın kalbine dokunalım." ifadelerini kullandı.

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