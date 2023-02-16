Bursa'daki meslek lisesi deprem bölgesi için mobil GES paneli ve hijyen malzemeleri üretiyor

BURSA (AA) - CEM ŞAN - Bursa'da Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi gönüllü öğretmen ve öğrencileri tarafından deprem bölgesine gönderilmek üzere mobil güneş enerji santral (GES) paneli ile temizlik ürünleri üretiliyor.

Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı "Çevre Dostu 1000 Okul Projesi"ne dahil edilen Yıldırım ilçesindeki meslek lisesi, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için çalışmalarını sürdürüyor.

Okul müdürü Abdullah İnce, AA muhabirine, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa diledi.

Depremzedelere yardımcı olmak amacıyla öğretmen ve öğrencilerin ellerinden gelen gayreti ortaya koyduğunu belirten İnce, "Öğretmen ve öğrencilerimiz, çadır içi aydınlatmayı sağlamak için portatif GES üretti. Bu mobil santraller, çadır içinde kalan insanların bütün gece boyunca bütün aydınlatma ihtiyaçlarını, telefonu şarj edebilme imkanlarını sağlayacak şekilde enerjisini tamamen güneşten alan bir cihaz." dedi.

- "Çorbada bizim de tuzumuz olsun"

İnce, depremzedelerin temizlik ve hijyen ihtiyaçlarının karşılanması noktasında da temizlik ürünleri, kolonya, dezenfektan, kağıt havlu, peçete üretimine başladıklarını aktardı.

Afetzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yoğun çalışma yürüttüklerini vurgulayan İnce, şöyle konuştu:

"Gece gündüz demeden öğrenci ve öğretmen kardeşlerimiz gönüllü olarak çalışmaktadır. Bu süreci Milli Eğitim Bakanlığımızın, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüzün, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün ve Enerji Yönetim Birimimizin koordinesi ve destekleriyle yapıyoruz. 'Çorbada bizim de tuzumuz olsun' diyerek öğretmen ve öğrencilerimizle gayret ediyoruz. AFAD koordinesinde bu cihazlarımızı ve diğer bölümlerimizde üretmiş olduğumuz temizlik ve hijyen ürünlerini deprem bölgesine hızlıca sevk ediyoruz."

- "Konteyner ya da seyyar tuvaletlerin elektrik ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyoruz"

İnce, şu ana kadar 100 mobil GES paneli ürettiklerini her panelin bir çadır için kullanıldığını aktararak, şunları kaydetti:

"Aydınlatma ihtiyacı ve telefonların şarj edilmesi bölgede zaruri bir ihtiyaç. Ürettiğimiz portatif güneş enerji santralleri cihazlarının içinde USB girişleri var. Buradan telefonlarını şarj edebilirler. Seyyar uzatma kablolarımız var. 10 metreye kadar bu kablolarla aydınlanmayı yani led lambalarını istedikleri noktaya taşıyabilirler. Bütün gece boyunca en azından çadırların veya konteynerlerin içerisi daha aydınlık bir noktaya gelir. Tabii bu süreç içinde çalışmalarımızı geliştirerek konteyner ya da seyyar tuvaletlerin de elektrik enerji ihtiyaçlarını karşılama noktasında yoğun bir planlama ve çalışma içindeyiz. Bu süreç içinde de biz varız. Elimizden ne geliyorsa fazlasıyla yapmaya hazırız."

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