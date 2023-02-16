Harmancıklı kadınlar depremzedeler için Kızılay mutfaklarına ekşi mayalı köy ekmeği yapıyor

BURSA (AA) - Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi olarak nitelendirilen 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Türkiye'nin dört bir yanından depremzedelere yardım ulaşıyor.



Bursa'nın en küçük ilçesi Harmancık'tan da dört tır yarım malzemesi afet bölgesine AFAD ve Kızılay'ın koordinesinde gönderildi.

Devlet ve millet olmanın gereğini yerine getirdiklerini söyleyen Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş, "Afetten etkilenen vatandaşlarımız için belediyemize ait 70 yatak kapasiteli misafirhanemizi de tahsis ettik. Türk Kızılay Bursa İl Merkez Başkanı Prof.Dr. Murat Tutanç ile irtibata geçerek, muhtarlarımız ile yaptığımız organizasyon ile hem doyurucu olması hem de 15-20 gün hatta serin havalarda 1 aya kadar dayanabilmesi sebebiyle Kızılay mutfak ve aşevlerinde kullanılmak üzere ekşi mayalı köy ekmeği yaptırdık." ifadelerini kullandı.

3 bin 500 adet yapılan ekşi mayalı köy ekmeği Kızılay koordinasyonuyla Hatay'ın Yayladığı ilçesine gönderildi.

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