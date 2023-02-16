Bursa'da eski kız arkadaşını öldürdüğü iddia edilen sanık ve arkadaşının yargılandığı davada mütalaa açıklandı

BURSA (AA) - Bursa'da ayrıldığı kız arkadaşını para meselesi yüzünden bıçaklayarak öldürdüğü, annesini yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanık ile ona yardım ettiği iddia edilen arkadaşının yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Oktay H. ile Alican V. ve taraf avukatları katıldı.

Ek savunma hakkı verilen Oktay H, olaydan önce plan yapmadığını ileri sürerek, "Çilingiri ben çağırmadım. Alican'ın çağırdığından haberim yoktu. Ben oraya konuşmak için gittim. Niyetim telefon veya altın almak değildi, sadece baktım. Telefon zaten benimdi. Böyle bir olay yaşandığı için üzgünüm." diye konuştu.

Alican V. ise çilingiri Oktay H'nin çağırdığını iddia ederek, "Ben korkak ve ürkek biriyim. Oktay beni tehdit etti ve olaylar iradem dışında gerçekleşti. Bana 1 yıldır o evde kaldığını söyledi. Ayrıca beni yeğenlerim tehdit etti o yüzden onun tarafından rehin alındığımı söyleyemedim. Böyle bir işe kalkışacağından haberim yoktu. 12 aydır cezaevinde perişan haldeyim. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların, "tasarlayarak kasten öldürme", "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs", "konut dokunulmazlığını ihlal", "mala zarar verme" ve "yağmaya teşebbüs" suçlarından ayrı ayrı 71 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi.



Avukatların mütalaaya karşı süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kestel ilçesi Vanimehmet Mahallesi'nde geçen yıl 9 Mart'ta, Asya Pınar Üzümcü (24) ve annesi İfakat Evci, evlerine gelen Oktay H. ve Alican V. tarafından bıçaklanmıştı. Üzümcü olay yerinde yaşamını yitirmiş, annesi hastaneye kaldırılmıştı. Kaçan şüpheliler Oktay H. ve Alican V, Sakarya'nın Pamukova ilçesi Gökgöz mevkisinde geçirdikleri trafik kazasının ardından yakalanıp tutuklanmıştı. Sanıklar hakkında "tasarlayarak öldürme", "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs", "konut dokunulmazlığının ihlali" ve "nitelikli yağma" suçlarından 70'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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