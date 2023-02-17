Mudanya'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde, tırla çarpışan otomobilin sürücüsü ve araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kumyaka istikametine ilerleyen Besim O. idaresindeki 34 BEM 077 plakalı otomobil karşı yönden gelen Necati B. idaresindeki 71 DR 903 plakalı tırla çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada, otomobil sürücüsü Besim O. ile araçta bulunan Güner O. ve Aytul A. yaralandı.

İtfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Mudanya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza yapan araçlar da çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.



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