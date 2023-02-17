Bursa'daki depremzede gençlere ücretsiz üniversiteye hazırlık kursu

BURSA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerden Bursa'ya gelen lise mezunu gençler, Büyükşehir Belediyesinin üniversiteye hazırlık kurslarından ücretsiz yararlanacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, depremin ardından Hatay'da yardımların dağıtım koordinasyonunu üstlenen, seyyar tuvaletler ile çadır ve konteyner kentler kurmakla görevlendirilen Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan Bursa'ya gelen depremzedeler için çalışma yürütüyor.

Oluşturulan kardeşlik mağazasında afetzedelerin erzak, giyim ve hijyen malzemesi gibi ihtiyaçlarını ücretsiz temin eden belediye, yine uzman eğitmenler gözetiminde küçük depremzedelere psikolojik destek sağlıyor. Bunun yanında depremzedelerin kent içinde toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanması için "Kardeş Kart" uygulamasını devreye alan Büyükşehir Belediyesi, üniversiteye hazırlanmakta olan depremzede gençler için de çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları tarafından düzenlenen ücretsiz eğitim kurslarının kapıları, lise mezunu olan depremzede gençlere açıldı. Afete rağmen üniversite hazırlığına devam etmek isteyen gençler, ücretsiz kurslardan yararlanmak için BUSMEK'in Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezindeki yönetim ofisinden veya 0 224 254 30 30 numaralı telefondan kayıt yaptırabilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.