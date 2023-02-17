Bursa ve çevre illerde depremde vefat edenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

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BURSA (AA) - Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde hayatını kaybedenler için Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Bilecik, Yalova ve Kütahya'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Bursa'da vatandaşlar, Ulu Cami, Emir Sultan Cami, Murat Hüdavendigar ve Yeşil Cami başta olmak üzere camilerde cuma namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim okudu, dualar etti.

Cuma namazının ardından depremde yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

- Kütahya

Kütahya'da vatandaşlar cuma namazı ve gıyabi cenaze namazı nedeniyle başta tarihi Ulu Cami olmak üzere Dönenler, Karagöz Paşa ve Ali Paşa camilerine akın etti.

Tarihi Ulu Cami'de cuma namazının ardından İl Müftü Yardımcısı Mustafa Karaman, depremde vefat edenler için gıyabi cenaze namazı kıldırarak dua etti.

- Bilecik

Bilecik ve ilçelerinde "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Merkez Kayıboyu ile diğer camilerde saf tutan yüzlerce kişi dualar etti, Kur'an-ı Kerim okudu.



Hamidiye Camisi'nde de gıyabi cenaze namazını İl Müftüsü Ali Erhun kıldırdı.

Cuma hutbesinde, büyük depremlerle sarsıldıklarını, günün milletçe kenetlenme günü olduğunu belirten Erhun, "Bu durum, elbette bizleri ümitsizliğe ve karamsarlığa düşürmeyecektir. Bizler inanıyoruz ki her zorluğun ardından mutlaka kolaylıklar vardır. Bizlere düşen, yaşadığımız bütün sıkıntıların birer imtihan vesilesi olduğu bilinciyle bu geçici dünyada bir mümine yakışır şekilde vakur ve asil bir duruş sergilemektir." dedi.

- Yalova

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için cuma namazı sonrası kentteki camilerde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kur'an-ı Kerim okunan Merkez Cami ve bahçesinde namazlarını kılan vatandaşlar, depremde hayatını kaybedenler için dualar etti.

Cami çıkışında hayırseverler tarafından hazırlanan lokmalar vatandaşlara dağıtıldı.

- Eskişehir

Eskişehir'de de Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Reşadiye Camisi'nde kılınan cuma namazı sonrasında depremde vefat eden vatandaşlar için dua edildi.

Cuma hutbesinde depremden etkilenenler için yardım edilmesi için çağrıda bulunuldu.

Camiye sığmayan vatandaşlardan bazıları ise hasır sererek bahçede namaz kıldı.

Cenaze namazına AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ve vatandaşlar katıldı.

- Çanakkale

Çanakkale'de merkez ve ilçelerdeki camilerde de gıyabi cenaze namazı kılındı.

Necip Paşa Camisi'nde cuma sonrası vatandaşlar, depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılmak üzere saf tuttu.

Cenaze namazı sonrası hayırseverler tarafından vatandaşlara pilav, kandil simidi ve lokum ikram edildi.

Namaza AK Parti İl Başkanı Naim Makas ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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