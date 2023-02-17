Miraç Kandili, Bursa ve çevre illerde idrak edildi

BURSA (AA) - Bursa, Kütahya ve Bilecik'te Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.
Bursa'da, başta tarihi Ulu Cami ve Emirsultan Camisi olmak üzere birçok camide programlar gerçekleştirildi.
Kur'an-ı Kerim tilavetinin gerçekleştirildiği kandil programlarında, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen; Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi.
- Kütahya
Kütahya'da vatandaşlar Miraç Kandili dolayısıyla camileri doldururken Kütahya İl Müftülüğü de camilerde kandil programı düzenledi.
Kentin tarihi camilerinden Seyyid Ali Paşa Camisi'ne gelen vatandaşlar, burada namaz kılıp dua etti.
- Bilecik
Bilecik'te başta Hamidiye, Orhangazi, Şerifpaşa ve Kayıboyu camileri olmak üzere kentteki camilerde Miraç Kandili idrak edildi.
Depremlerde hayatını kaybedenler için dua edilen kandil programının ardından cemaat, yatsı namazını kıldı.