Miraç Kandili, Bursa ve çevre illerde idrak edildi

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BURSA (AA) - Bursa, Kütahya ve Bilecik'te Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Bursa'da, başta tarihi Ulu Cami ve Emirsultan Camisi olmak üzere birçok camide programlar gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin gerçekleştirildiği kandil programlarında, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen; Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi.

- Kütahya

Kütahya'da vatandaşlar Miraç Kandili dolayısıyla camileri doldururken Kütahya İl Müftülüğü de camilerde kandil programı düzenledi.

Kentin tarihi camilerinden Seyyid Ali Paşa Camisi'ne gelen vatandaşlar, burada namaz kılıp dua etti.

- Bilecik

Bilecik'te başta Hamidiye, Orhangazi, Şerifpaşa ve Kayıboyu camileri olmak üzere kentteki camilerde Miraç Kandili idrak edildi.

Depremlerde hayatını kaybedenler için dua edilen kandil programının ardından cemaat, yatsı namazını kıldı.



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