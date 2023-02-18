Bursa'da tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

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BURSA (AA) - Bursa'da tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Seda Kaya (38) idaresindeki 16 Y 7342 plakalı otomobil, Bursa-Ankara kara yolu Barakfakih mevkisinde kırmızı ışıkta bekleyen 16 MAS 40 plakalı sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen tıra çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.





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