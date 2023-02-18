Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Orhangazi Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir aracı takibe aldı.

Durdurulan araçta bulunan Ü.U. (42), O.K. (32) ve A.F'nin (26) üzerinde yapılan aramada 46 gram esrar, 18 gram metamfetamin ve 18 adet uyuşturucu hapla ruhsatsız silah ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Ü.U, "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklanırken diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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